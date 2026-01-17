Raúl Lavié organiza un exclusivo viaje a Europa: todos los detalles del tour que cuesta más de 9 mil dólares

Raúl Lavié vuelve a unir sus dos grandes pasiones, el arte y los viajes, en una exclusiva propuesta turística. Se trata de un viaje grupal por Europa que cuesta más de 9 mil dólares y que el propio cantante anunció a través de sus redes sociales con un video cargado de sensibilidad y recuerdos personales.

"Después de tanto camino llega Karlovy Vary, un rincón donde el agua y el tiempo se toma un respiro", expresó el artista en el posteo de Instagram donde presentó la experiencia. En ese mismo mensaje, compartió una memoria íntima ligada a esa ciudad termal de la República Checa: allí se filmó El fantástico mundo de María Montiel, película que fue distinguida por su decorado en un festival internacional. "¿Qué les parece si recordamos ese momento juntos?", invitó, apelando a la emoción y a la idea de viajar sin apuros.

Cómo es el viaje a Europa que organiza Raúl Lavié y cuesta más de 9 mil dólares

Lejos de los escenarios, Raúl Lavié invita a recorrer ciudades icónicas del centro europeo en una salida grupal de lujo, con hotelería cinco estrellas, experiencias culturales y un fuerte anclaje emocional en Karlovy Vary.

El viaje está organizado por una agencia especializada en salidas grupales temáticas y tiene una duración de 15 días y 14 noches, con salida prevista para el 1 de mayo de 2026. El itinerario incluye destinos emblemáticos como Budapest, Bratislava, Viena, Cesky Krumlov, Praga, Karlovy Vary, Dresde, Berlín y Potsdam, combinando recorridos urbanos, paisajes históricos y momentos de contemplación.

Entre los servicios destacados se encuentran los vuelos internacionales con KLM, traslados privados, guía exclusivo en español durante todo el recorrido, bus privado, asistencia al viajero de categoría Excellence y 14 noches de alojamiento en hoteles 4 y 5 estrellas, con desayuno incluido. En Karlovy Vary, por ejemplo, los pasajeros se alojarán en el histórico Grand Hotel Pupp, ícono de la ciudad.

La experiencia también suma paseos en barco por el Danubio y el Moldava, entradas a palacios, iglesias y museos, además de una excursión al campo de concentración de Sachsenhausen, en Berlín. Todo está pensado para "viajar distinto, en grupo, compartiendo historias y momentos", como señala la organización.

El valor del paseo es de 8.499 dólares más 700 dólares en impuestos, y puede abonarse en cuotas con una reserva inicial del 20%. Más que un tour tradicional, la propuesta promete ser un viaje sensorial, donde la música, la memoria y el paisaje se funden en una experiencia irrepetible junto a Raúl Lavié.