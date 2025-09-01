Raúl Lavié reveló cómo enfrenta la vida sin su hijo: "Uno piensa que se va a ir primero"

Raúl Lavié reveló cómo enfrenta la vida sin su hijo; con palabras sentidas, contó recuerdos, situaciones íntimas y momentos vividos en silencio. El artista habló con serenidad sobre el vínculo que lo unía a Leonardo y cómo el escenario se convirtió en un espacio de contención personal tras la pérdida.

Durante una reciente entrevista, el actor reveló detalles impactantes sobre el duelo por la muerte de su hijo en 2019 a los 45 años. “Cuando uno tiene hijos, piensa que te vas a ir primero”, expresó. Según se conoció, el músico enfrentó una enfermedad prolongada, un cáncer de intestino que fue deteriorando su salud con el paso del tiempo.

“Cuando él se dio cuenta de que su enfermedad era grave, me dijo: ‘Papá, yo ya no puedo’”, recordó Raúl Lavié. En su relato, el artista contó que el día del fallecimiento de su hijo se encontraba en camino a Mar del Plata porque tenía una función ya programada. “Yo me iba de viaje cuando me enteré de que ya se había ido. Lo despedimos con la madre cuando él estaba dormidito ya”, recordó.

A pesar de la pérdida, el actor decidió cumplir con su compromiso profesional, siguiendo una promesa que había hecho con su hijo: “Lo hablé con él y me dijo: ‘Papá, si algo me pasa y vos estás trabajando, seguí adelante’”. Con sentidas palabras, pensó en aquel día y cómo fue para él llegar al teatro con reciente noticia.

“Cuando me preguntaron si iba a hacer la función, dije sí, por supuesto. Sólo pedí que nadie venga a darme el pésame y que me dejen estar tranquilo”, explicó Raúl Lavié. Antes de salir a escena, se dirigió a su hijo en silencio: “Vamos Leito, vamos a divertirnos”. De esta forma demostró que el escenario se transformó en su espacio de contención.

“Si no me hubiera subido al escenario el mismo día que falleció, no sé cómo hubiera pasado a ser un tipo normal”, confesó. En ese momento, actuar no fue una evasión, sino una forma de sostenerse. “Tengo una forma de ver la vida que no está más relacionada con dejar el dolor. Prefiero saber que tenemos un momento en el que está la muerte inevitablemente”, comentó.

En la misma línea, Raúl Lavié recordó que durante la enfermedad de Leonardo, padre e hijo compartieron momentos que conserva con afecto. “Durante su enfermedad pudo ver una obra y se divertía muchísimo viéndome en comedias”, contó. Ese recuerdo le permitió conectarse con una imagen viva de su hijo viéndolo actuar.

