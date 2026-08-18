Zaira Nara y su hijo Viggo confirman desde el Cerro Castor que el camuflado es tendencia: los looks coordinados para esquiar en la nieve

Zaira Nara llamó la atención en redes sociales al mostrar la intimidad de sus días en la Patagonia argentina acompañada de sus hijos, Viggo y Malaika. Precisamente, el pequeño fue quien decidió llevar un look coordinado con su mamá donde se encuentra presente el camuflado, que es tendencia.

Zaira Nara y su hijo Viggo mostraron cómo llevar el camuflado en un look de nieve

Zaira Nara disfruta de unos días en Tierra del Fuego junto a sus hijos y en su cuenta de Instagram compartió las actividades en la nieve que realizó junto a ellos. Fiel a su estilo, la conductora volvió a demostrar que la moda también tiene lugar en los paisajes invernales.

Lo más llamativo para sus seguidores fue que, en esta oportunidad, Zaira Nara y su hijo Viggo combinaron su estilismo. La estrella principal es uno de los estampados que pisa fuerte esta temporada: el camuflado. Madre e hijo apostaron por looks coordinados para disfrutar de una jornada de esquí y eligieron prendas técnicas que, además de protegerlos del frío, sumaron un marcado espíritu urbano y aventurero.

Los looks coordinados de Zaira Nara y su hijo, Viggo

La combinación del estampado militar con tonos neutros convirtió sus outfits en una verdadera postal fashionista desde Cerro Castor, uno de los centros de esquí más destacados del país. Para la jornada sobre la nieve, Zaira Nara lució un conjunto de esquí en tonos marrones, beige y verde militar, con una campera impermeable de estampa camuflada que combinó con prendas oscuras debajo.

El diseño se caracteriza por su formato funcional, pensado para mantener el abrigo y permitir libertad de movimiento durante la disciplina. Viggo, por su parte, también se sumó a la tendencia y llevó un outfit de invierno con detalles camuflados, acompañado por prendas térmicas en negro. El resultado fue un look coordinado con el de su mamá, pero adaptado a un estilo más infantil y deportivo.

La elección del mismo estampado para ambos refuerza una tendencia que cada vez gana más terreno: los matching outfits, que son looks coordinados entre familiares que permiten compartir una misma estética sin necesidad de vestir exactamente igual.

Además de las prendas abrigadas, Zaira Nara y Viggo completaron sus atuendos con los accesorios indispensables para este tipo de escenario. Ambos llevaron cascos de protección y antiparras, fundamentales para proteger la cabeza y los ojos durante los días de esquí.

Las antiparras también se convirtieron en uno de los accesorios protagonistas al tener cristales en tonos anaranjados y rojizos que contrastaron con las prendas oscuras. Los guantes, cuellos y prendas térmicas también fueron claves para completar este tipo de apuestas, especialmente frente a las bajas temperaturas de la montaña.

El camuflado, la tendencia elegida por Zaira Nara y su hijo Viggo para divertirse en la Patagonia

Zaira Nara encontró en el estampado camuflado la opción perfecta para una jornada de nieve: es llamativo, versátil y combina fácilmente con prendas negras, marrones y tonos tierra. Junto a Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen, la top model mostró así una versión deportiva y moderna de una de las tendencias que promete seguir presente durante el invierno.

Los looks coordinados de Zaira Nara y su hijo, Viggo

La clave del camuflado está en su paleta de verdes, marrones, beige, negro y tonos tierra, que permite combinarlo fácilmente con prendas lisas. De esta manera, Zaira Nara y su hijo Viggo confirman desde el Cerro Castor que el camuflado es tendencia. Sus looks coordinados para esquiar en la nieve causaron mucha ternura en las redes sociales y demostraron que este estampado es perfecto para disfrutar de los días de bajas temperaturas.