Revelaron quiénes son las amigas de la princesa Leonor: conversaciones en inglés y unidas desde hace años

La princesa Leonor es una de las más observadas por las redes sociales y los medios de comunicación especialistas, dado que es una de las que se está preparando para ocupar su lugar en el trono. La heredera se mantuvo en tres academias militares, además de sus estudios académicos anteriores. En todos esos lugares, logró forjar fuertes amistades con diferentes personas que iba conociendo, y que fueron aceptadas por ella y la Casa Real. Algunos detalles de su intimidad se hicieron conocidos entre los periodistas expertos, quienes no dudaron en contarlos.

Princesa Leonor

Las amistades de la princesa Leonor: conversaciones en inglés y unidas desde hace años

La princesa Leonor es una de las más protegidas de la familia real. Dado los años anteriores y el tratamiento de los reyes con la prensa, la Casa Real optó por mantener a la joven alejada de la mediatización y la vida pública, creando su círculo cercano entre las sombras y la protección de la realeza. Es así como solo algunos medios de comunicación fueron reconstruyendo los detalles de la intimidad de la heredera, y descubrieron algunas de las personas que Leonor más quiere y mantiene cerca.

Princesa Leonor

Muchas de sus amistades provienen de su paso por el colegio Santa María de los Rosales de Madrid, donde cursó hasta 4º de la ESO, y de las que hizo durante el Bachillerato, cursado en el UWC Atlantic College de Gales. Sin embargo, a lo largo de su paso por las tres academias militares, también se la vio en salidas grupales, lo que dio la idea de que había formado algunas amistades de cadetes y compañeros de ella. Esta amplitud internacional de amigos dio el indicio de que, en su mayoría, se comunicaba en inglés con ellos, para que todos fueran parte de las conversaciones.

Durante los veranos en Mallorca, los medios de comunicación aseguraron que ella mantiene un "selecto" grupo de amigos en la isla con los que suele realizar actividades náuticas y salidas nocturnas discretas junto a su hermana, la infanta Sofía. Ningún experto pudo expresar nombres exactos de su círculo cercano, pero si se sabe de una joven de su misma edad que la acompaña desde la infancia, y aún aparece en los momentos más importantes de ella.

Princesa Leonor

El último logro de la princesa Leonor en la Academia de Aire

La princesa Leonor está cursando lo último de sus estudios militares en la Academia General del Aire y del Espacio, y allí hizo su último logro más grande, que se volvió un hito clave dentro de su formación. La joven realizó su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21 (E.27). Este hecho sorprendió a todos sus seguidores y a la propia familia real, quienes no dudaron en compartirlo en sus redes sociales y mostrarse emocionados.

El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

La princesa Leonor está en su última etapa de formación militar, y acercándose a pasos agigantados al trono que heredará de su padre, el rey Felipe VI. Es por eso que busca la contención y acompañamiento de su circulo cercano, quien, como ella, se mantienen alejados de la mediatización y las polémicas, siendo grandes compañeros de la princesa en todos sus logros importantes.

