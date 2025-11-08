Revelan los detalles del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich: cómo será la ceremonia y la exclusiva lista de invitados

Marianela Mirra confirmó que se casará con José Alperovich el próximo 27 de noviembre. La exganadora de Gran Hermano le dio la noticia a su amigo Gastón Trezeguet y en las últimas horas se conocieron detalles de la ceremonia que se llevará adelante en Puerto Madero.

Revelan todos los detalles del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

Marianela Mirra, recordada por haber ganado Gran Hermano 2007, volvió al centro de la escena mediática por un motivo inesperado: su casamiento con el ex gobernador tucumano José Alperovich. La ceremonia, según confirmaron fuentes judiciales citadas por La Gaceta de Tucumán, se celebrará el próximo 27 de noviembre en el departamento de Puerto Madero donde el político cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual y violación.

Marianela Mirra

Por su parte, la mediática le confirmó la noticia en un mensaje a su amigo y excompañero de Gran Hermano, Gastón Trezeguet. “Sí, me caso… es un proyecto que se critica, pero que existe y es parte de mi vida”, escribió la ex participante, según publicó el portal de Laura Ubfal. Y agregó: “Con todo lo que esta etapa tenga para ofrecer”.

Tal como informó el medio tucumano, la boda, que fue autorizada por la Justicia, se realizará en la más estricta intimidad, con una lista reducida de invitados, entre 20 y 30 personas, y bajo supervisión judicial. Además, el evento marcará el cierre de un capítulo personal para José Alperovich, quien hace apenas un mes firmó su divorcio de su exesposa, Beatriz Rojkés.

Marianela Mirra y José Alperovich

Cabe mencionar que el vínculo entre Marianela Mirra y José Alperovich no es nuevo: ambos habrían mantenido una relación intermitente durante casi dos décadas, aunque siempre lejos del foco mediático. Sin embargo, luego de la condena por abuso sexual y violación del ex gobernador, decidieron blanquear el romance.

En resumen, la ceremonia está prevista para el 27 de noviembre en el departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador cumple prisión domiciliaria. Será un encuentro íntimo y supervisado por la Justicia, con una lista de no más de treinta invitados, entre los que se espera la presencia de allegados del ámbito político y amigos cercanos de la pareja. Un paso personal que, pese a la discreción, promete no pasar desapercibido.