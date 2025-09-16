Gastón Trezeguet confirmó que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich y reconoció que se equivocó al compartir la información. La noticia, que rápidamente se volvió viral, se conoció en medio de una conversación informal entre los amigos que derivó en una serie de reacciones dentro del entorno íntimo de ambos.

Durante el programa Puro Show (El Trece), le consultaron al panelista y dio detalles sobre cómo se enteró y reconoció que no manejó la situación con la discreción esperada. “Ella me lo contó y, en medio de la vorágine, terminamos de charlar y yo lo comuniqué en mi programa de streaming. A mí ella no me dijo que no lo cuente, así que di por hecho que podía hacerlo”, explicó.

Según relató Gastón Trezeguet, la charla entre él y Marianela Mirra se dio en un contexto distendido, donde ella le compartió la noticia con entusiasmo. “Me estaba riendo de todas las versiones que corrían. Ella me dice ‘no te rías tanto porque es verdad. Ya te puedo contar que estoy embarazada’”, recordó.

Por su parte, destacó que la reacción de la exparticipante de Gran Hermano no tardó en llegar y se mostró molesta por la difusión de la noticia de su embarazo. “Obviamente, a los diez minutos se me enojó y me dijo: ‘no te cuento más nada’. ‘¿No lo digo yo y lo vas a decir vos?’, me dijo también”. A su vez, aclaró que él actuó con alegría y sin pensar en las consecuencias que podría traerle.

“Yo lo conté con toda la alegría del mundo, también se lo dije a Laura Ubfal, porque yo todo el tiempo hablo de los ex Gran Hermano”, comentó Gastón Trezeguet. El embarazo, según trascendió, sería producto de un tratamiento de fertilización asistida. Marianela Mirra, de 41 años, habría iniciado el proceso con el objetivo de convertirse en madre junto a José Alperovich, de 70.

Aunque la pareja anunció una separación meses atrás, fueron vistos nuevamente juntos en Puerto Madero, donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria. Durante el programa, el ganador de Gran Hermano 2001 también se refirió a la relación entre el exgobernador de Tucumán y su excompañera. “Es una amiga que está confesando que está embarazada con toda la alegría del mundo y yo le digo: ‘estoy contento por vos’. La vi exultante, la vi en su mejor momento”, expresó.

En la misma línea, la familia de José Alperovich negó el embarazo de Marianela Mirra. Según Fernanda Iglesias, “amigos de sus hijos me llamaron para ver qué pasaba”. En el piso se plantearon distintas hipótesis y revelaron que la llegada de un posible hijo generará un cambio significativo en la herencia del político.

