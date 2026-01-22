Así fue el paso de Mauro Icardi por MasterChef: coqueteo con una participante, jurado de hamburguesas y un mensaje de amor a Wanda

Hace ya un par de años, Mauro Icardi sorprendió al aparecer en MasterChef como invitado especial en una de las galas más comentadas del ciclo. Lejos de limitarse a una visita protocolar, el delantero del Galatasaray tuvo un rol activo dentro del programa y se convirtió en protagonista de varios momentos que quedaron grabados en la memoria de los fanáticos.

Mauro Icardi junto a Wanda Nara en MasterChef

En aquel entonces, Mauro Icardi llegó para acompañar a Wanda Nara, que se encontraba al frente de la conducción del reality, y aceptó el desafío de evaluar los platos de los participantes. Con seguridad, comentarios sin filtro y un tono relajado, se movió como pez en el agua entre las cocinas y dejó frases que generaron repercusión dentro y fuera del estudio.

Mauro Icardi, un jurado exigente

Durante la competencia, Mauro Icardi ofició de jurado invitado en un desafío centrado en la carne, un terreno que aseguró conocer bien: “Siendo hijo de carnicero, me fui entrenando en cocinar carnes”, explicó, antes de revelar que su especialidad es la entraña y compartir uno de sus secretos: “En mi casa, el chimichurri tiene una particularidad: lleva nuez moscada”.

A la hora de las devoluciones, no dudó en ser contundente. Sobre una hamburguesa gigante, lanzó sin vueltas: “Estaba cruda, la piel estaba un poco gomosa, chiclosa”. También señaló a los peores platos de la noche: “Hubo dos que no estuvieron a la altura. Rodolfo, estaba cruda. Y vos, Estefanía, la piel estaba gomosa”.

Mauro Icardi en MasterChef

Finalmente, destacó a una participante por sobre el resto y anunció: “Los otros cinco estuvieron muy bien, pero hubo una que destacó. El ganador de la mejor entraña de esta noche es una ganadora y es Silvana”. El momento se distendió con un comentario cómplice cuando Wanda Nara le preguntó a la concursante si había cocinado pensando en su marido, a lo que ella respondió entre risas: “No, en el tuyo. Y después, en el mío”.

La dedicatoria a Wanda Nara

Más allá del costado gastronómico, Mauro Icardi aprovechó su paso por MasterChef para dedicarle un mensaje especial a Wanda Nara. Emocionado, definió la cocina como “un sinónimo de familia, un sinónimo de amor” y habló de la importancia que ese espacio tenía en su vida cotidiana y en la crianza de sus hijos.

También se refirió al rol de Wanda Nara como conductora: “Estar acá y acompañando a Wanda en este nuevo desafío fue una cosa muy linda, emotiva y muy increíble para mí”, expresó, cerrando una participación televisiva que dejó en evidencia cómo era el vínculo que solían compartir.