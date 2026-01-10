Así fue el emotivo cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a Ana Laura López en Punta del Este

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Martín Liberman sacó a relucir su lado más tierno y le preparó una emotiva fiesta de cumpleaños a su esposa, Ana Laura López. Sin embargo, esta celebración contó con un condimento súper especial: era totalmente sorpresa por lo que el periodista deportivo compartió en sus redes sociales las imágenes más significativas de una velada cargada de amor, gastronomía gourmet y alegría.

Martín Liberman sorprendió a su esposa en Punta del Este

La costa esteña se convirtió en el destino más requerido por las celebridades para vacacionar en este verano 2026. Decenas de famosos disfrutan de los exclusivos paradores y circuitos gastronómicos que ofrece Punta del Este. En este marco, Martín Liberman decidió aprovechar uno de los restaurantes más famosos de Pedragosa Sierra y sorprendió en su cumpleaños a su esposa, Ana Laura López. Es por esta razón que organizó una cena sorpresa donde las risas, el menú gourmet y la infaltable torta de cumpleaños trazaron una velada única cargada de amor y romanticismo.

Martín Liberman y Ana Laura López | Instagram

En las postales que difundió el propio conductor en su cuenta personal de Instagram se puede ver la cara de asombro de la bailarina al ingresar al lujoso local gastronómico topándose con 16 amigos, quienes llegaron antes que ella para sorprenderla en este día especial. Con aplausos, cantos y un “Feliz Cumple” al unísono, los comensales se mostraron eufóricos, mientras la homenajeada observó atónita toda la escena.

“Gracias a este grupo hermoso por la complicidad para llevar a cabo la sorpresa”, escribió orgulloso el comunicador en una de las imágenes donde estaban todos reunidos frente a la torta. Asimismo, compartió los videos de los momentos claves de la noche, mostrándose más enamorado que nunca.

Martín Liberman eligió un menú cien por ciento gourmet

La cena sorpresa que Martín Liberman preparó para Ana Laura López estuvo enmarcada en la cocina mediterránea combinando sabores autóctonos y de Perú. La entrada principal estuvo compuesta por varias entradas destacándose las rabas, la ensalada caprese, distintas variedades de pescados y mariscos en miniatura. El plato principal consistió de distintos tipos de pastas -incluidas las rellenas-, variedades de risotto, pollo Thai, y presentaciones con sabores peruanos.

A la hora del postre, los invitados degustaron diferentes presentaciones de helados, crepes de dulce de leche y un volcán de chocolate, entre otras exquisiteces. Finalmente, al momento del tradicional feliz cumpleaños cada uno de sus allegados brindó con la artista sellando así una fiesta inolvidable cargada de emoción.

La historia de Martín Liberman y su esposa Ana Laura López comenzó hace casi doce años atrás. El periodista era el participante del Bailando Por Un Sueño y la joven era su bailarina. Desde ese entonces el flechazo fue total. Cinco años después, en 2019, decidieron sellar su romance pasando por el civil y uniéndose en matrimonio. En 2022, la pareja se convirtió en padres de Milo, el segundo hijo del especialista en deportes -quien ya es padre de Blas, fruto de una relación anterior-. Tras más de una década juntos, la familia Liberman-López disfruta a pleno su familia ensamblada teniendo al amor y al romance como bandera.

NB