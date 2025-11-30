Adriana Salgueiro atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su vida. La conductora se quebró en vivo ante Mirtha Legrand al mostrar el botón antipánico que recibió tras denunciar graves amenazas de muerte.

El dramático momento de Adriana Salgueiro: reveló las amenazas que recibió y lloró al mostrar el botón antipánico

Adriana Salgueiro lloró en La noche de Mirtha (eltrece) al relatar las amenazas de muerte que recibió a través de las redes sociales. La conductora contó el difícil momento que está viviendo y mostró el botón antipánico que le entregaron tras realizar la denuncia.

"Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: 'Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte', bueno, un montón de cosas. Lo más grave fue que pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección donde yo hacía un año que no vivía", explicó la actriz después de que la conductora le preguntara cómo funcionaba el dispositivo.

Sin embargo, las amenazas no quedaron solo en las redes. Con el paso de los días, la situación se volvió aún más preocupante cuando dos personas aparecieron en un edificio en el que Adriana Salgueiro ya no vivía desde hacía un año. "Fueron a las tres de la mañana y se quedaron hasta las cinco, no sé haciendo qué adentro del edificio", relató. Y añadió: "Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y se tapaban. Entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó en la causa. Se está haciendo todo a través de la Justicia".

Adriana Salgueiro en La noche de Mirtha

Adriana Salgueiro reveló que sabe quién la amenazó de muerte

Entre lágrimas, y mientras mostraba el celular con el botón antipánico, Adriana Salgueiro expresó: "Nunca pensé que podía pasar por una circunstancia como esta y ahora entiendo qué es esto". Además, cuando Mirtha Legrand le preguntó si tenía alguna sospecha sobre el origen de las amenazas, la actriz aclaró: "No debo nada, ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política".

Adriana Salgueiro

Por último, al mencionar que las personas que la amenazaron fueron identificadas pero siguen en libertad, la exmodelo sostuvo: "Sabemos el nombre, el apellido, dónde vive, el documento, pero la Justicia trabaja de maneras diferentes". Y cerró: "Trato de hacer mi vida normal porque la vida continúa. Siempre digo que estoy en manos de Dios y de la Justicia. Confío plenamente en mi abogado, que sé que está haciendo las cosas bien".