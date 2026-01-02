Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, de Nueva York al conurbano bonaerense: así despidieron el 2025

El cierre del 2025 encontró a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña atravesando dos escenarios muy distintos, pero unidos por un mismo clima emocional. La pareja eligió despedir el año combinando descanso, celebración y familia: primero en Nueva York, y luego en Villa Luzuriaga, en el conurbano bonaerense, el lugar donde nació y creció el conductor de Nadie dice nada.

Durante la última semana de diciembre, ambos viajaron a la Gran Manzana para tomarse unos días de pausa y celebrar un momento especial: el cumpleaños número 33 de Nico. Entre caminatas nocturnas, postales urbanas, parques cubiertos de nieve y experiencias poco habituales, ambos se mostraron relajados y cómplices. Las imágenes que compartieron reflejan risas, juego y una conexión que atraviesa cada escena.

Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y un balance personal

Hubo también espacio para lo lúdico y lo espontáneo, como una visita a una sala de destrucción, donde Nico descargó energía a puro martillazo, siempre acompañado por la mirada divertida de Flor. Lejos del ritmo intenso del año laboral, el viaje funcionó como un paréntesis antes de encarar lo que viene. Desde Nueva York, Nicolás resumió ese momento con palabras que mezclaron gratitud, amor y entusiasmo por el futuro.

“Cerrando este añazo en NY. Descansando, cumpliendo 33 allá y con ella, que todo lo hace más lindo, más divertido y lo transforma en una peli constante”, escribió en su publicación de Instagram. Y sumó una frase que dejó ver su vínculo con el público y su deseo de volver al ruedo: “Se viene un 2026 aún mejor. Tengo muchas ganas de que ya sea 5 de enero y estar al aire con ustedes del otro lado”.

Nicolás Occhiato y el regreso a las raíces acompañado de Flor Jazmín Peña

Tras los días en el exterior, la pareja regresó a la Argentina para despedir el año en Villa Luzuriaga, en un entorno completamente distinto pero igual de significativo. El Año Nuevo los encontró rodeados de familia, con mesa larga, brindis caseros y fuegos artificiales iluminando el cielo del barrio. La celebración tuvo, además, un motivo especial: el cumpleaños del abuelo de Nicolás, que reunió a varias generaciones en una noche atravesada por la emoción y la cercanía. Tortas, copas en alto y fotos grupales dieron forma a un festejo íntimo y cargado de historia personal.

En ese contexto, Nico acompañó las imágenes con una frase breve y contundente: “Año nuevo y el cumple del nonno en familia”. Así, el 2025 se despidió para Nico y Flor entre viajes, afectos y escenarios distintos que conviven sin contradicción. Porque, más allá del lugar, lo que terminó marcando el año fue siempre lo mismo: estar juntos y compartirlo con los seres queridos.