Así es la sala de ensayo de Fito Páez: instrumentos, alfombra retro y un inesperado tigre

Fito Páez es una de las figuras más reconocidas del rock argentino. Con una extensa trayectoria musical, el artista construyó una carrera marcada por canciones que forman parte de la historia de la música nacional y por una búsqueda constante de nuevos sonidos. A lo largo de los años, también desarrolló distintos proyectos discográficos que reflejan sus inquietudes artísticas.

Fito Páez

En ese contexto, uno de los espacios que permite acercarse a su faceta musical es su sala de ensayo. Se trata de una habitación amplia y luminosa, donde los instrumentos comparten protagonismo con muebles y objetos decorativos. El ambiente tiene como pieza central un piano de cola y reúne varios detalles que llaman la atención, entre ellos una alfombra de estilo retro y una figura de un tigre.

El piano de cola, los instrumentos y el inesperado tigre de la sala de ensayo de Fito Páez

Uno de los elementos principales de la sala de ensayo de Fito Páez es un piano negro de cola, ubicado en el centro del ambiente y apoyado sobre una alfombra roja con detalles de estilo vintage. Sobre el instrumento se pueden ver partituras, mientras que a su alrededor se distribuyen otros equipos vinculados a la música. La elección de esta pieza marca la organización del espacio, que combina los elementos de trabajo con distintos objetos de decoración. Hacia uno de los costados se encuentra una batería, acompañada por amplificadores y equipos de sonido. La distribución permite que el piano mantenga el protagonismo visual, aunque el resto de los elementos también tiene su lugar dentro del ambiente.

Entre los detalles que más llaman la atención aparece una figura de un tigre, ubicada junto a los instrumentos. El objeto se distingue dentro de la decoración y aporta un elemento particular a la habitación. Su presencia contrasta con otros sectores del espacio, donde predominan los tonos claros y los muebles de líneas sencillas. La sala también cuenta con grandes ventanales de marcos blancos que permiten el ingreso de luz natural. Para acompañarlos, se eligieron cortinas largas y livianas de color azul, que se extienden a lo largo de las ventanas.

Fito Páez ganó un Latin Grammy 2026 por su álbum Shine

Mientras muestra distintos aspectos de su universo musical, Fito Páez también atraviesa un presente destacado en su carrera. El artista rosarino recibió el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Rock por Shine, su trigésimo trabajo discográfico, durante la 27.ª edición de los premios, celebrada en Las Vegas. El músico recibió el reconocimiento a distancia, a través de un video en el que agradeció a la Academia con su habitual sentido del humor.

Fito Páez ganó un Grammy

Publicado en mayo de 2026, Shine reúne 13 canciones en las que combina diferentes sonidos, con el rock & roll como punto de partida y matices de R&B, soul y reggae. Entre sus temas se encuentran "Las Fuerzas Armadas del Amor", "El Honor de los Lobos" y "Universo", una canción dedicada al músico cubano Pablo Milanés. El disco también tiene un significado especial dentro de su recorrido personal y profesional. Parte de su contenido está relacionado con el proceso de recuperación que atravesó después del accidente doméstico que sufrió en Madrid en 2025. Con este reconocimiento, Fito Páez sumó un nuevo premio a su trayectoria y volvió a poner el foco en su producción musical.