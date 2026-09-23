La salud de Mirtha Legrand: los detalles del nuevo parte médico

Mirtha Legrand sigue alejada temporalmente de sus compromisos televisivos mientras atraviesa la recuperación del cuadro respiratorio que motivó su última internación. A sus 99 años, permanece bajo atención profesional en el Sanatorio Mater Dei, donde durante los últimos días siguieron de cerca su respuesta al tratamiento.

Este miércoles 23 de septiembre se difundió la actualización médica que había sido anticipada a comienzos de la semana. El documento mostró nuevas precisiones sobre cómo se encuentra actualmente la conductora y cuál será el próximo paso de su recuperación, después de varios días de seguimiento.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, según informó el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución. A pesar de esa mejoría, los profesionales determinaron que permanecerá internada durante los próximos días. El objetivo es mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención adecuados mientras continúa avanzando en su recuperación.

Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía (Instagram)

Por el momento, no se estableció una fecha de alta. El informe sí anticipó que, siempre que no se produzcan cambios en su estado, el viernes se difundirá una nueva actualización oficial. Su familia y el equipo médico también agradecieron los saludos y las muestras de cariño recibidas. El parte de este miércoles marca una diferencia respecto del comunicado difundido dos días antes: ahora quedó confirmado que la permanencia en la institución se extenderá durante algunos días más.

La actual internación comenzó el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de que hubiera recibido el alta por un cuadro respiratorio previo. En aquel momento, se informó que había vuelto a ingresar por un cuadro compatible con neumopatía, motivo por el que quedó nuevamente bajo observación.

Desde entonces, las comunicaciones oficiales mantuvieron una línea favorable. El informe anterior había señalado que continuaba con el tratamiento y los controles correspondientes, mientras que el documento difundido ahora precisa que seguirá algunos días más bajo supervisión.

El nuevo informe confirmó que la conductora continúa mejorando (Sanatorio Mater Dei)

Otro punto que permanece abierto es el momento del alta. Los médicos todavía no establecieron cuándo podrá regresar a su domicilio y el parte tampoco hace referencia a una eventual fecha para retomar sus compromisos televisivos, por lo que esas definiciones quedarán sujetas a su respuesta durante los próximos días.

Cómo seguirá la recuperación de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continuará bajo seguimiento en el Sanatorio Mater Dei mientras los profesionales evalúan su cuadro. La decisión de extender la internación fue comunicada en el mismo parte que destacó la mejoría diaria y no estuvo acompañada por el anuncio de una nueva complicación.

Mirtha Legrand continuará bajo seguimiento en el Sanatorio Mater Dei

El comunicado tampoco introduce cambios respecto del tratamiento específico que venía realizando. La prioridad, de acuerdo con la información oficial, seguirá puesta en los controles y los cuidados necesarios para completar esta etapa de recuperación antes de evaluar el alta.

En paralelo, su ausencia continúa condicionando su agenda habitual, aunque la actualización médica de este miércoles no brinda información sobre su regreso a la televisión. Por ese motivo, cualquier definición sobre sus próximos compromisos dependerá de las indicaciones profesionales y de las novedades que puedan surgir en los siguientes controles.

Con este nuevo parte, Mirtha Legrand continúa recuperándose favorablemente de la neumopatía que motivó su internación. La evolución sigue siendo positiva y el viernes se conocerá, salvo cambios, una nueva actualización sobre su estado de salud.