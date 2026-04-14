Quién es Marcelo Pelegri, el exesposo de Grecia Colmenares: acusaciones de estafa y un polémico mensaje

Grecia Colmenares es una de las figuras del espectáculo que volvió a ser protagonista de titulares, en las últimas horas. La razón fue su regreso a la televisión como participante de Gran Hermano Generación Dorada. Su entrada al reality generó expectativas y enloqueció a los fanáticos. Sin embargo, también fue un momento para excavar en el pasado de la actriz. Fue así como surgió Marcelo Pelegri, su exesposo y padre de su único hijo Gianfranco. El empresario fue acusado de estafa y volvió a tomar relevancia mediática, sobre todo con la última reflexión que compartió en sus redes sociales.

Grecia Colmenares, Gianfranco Pelegri, Marcelo Pelegri

¿Quién es Marcelo Pelegri, el exesposo de Grecia Colmenares? Entre acusaciones de estafa

Tras su separación del actor Henry Zakka, Grecia Colmenares volvió a apostar al amor y formó una familia con Marcelo Pelegri. Se trataba de un empresario argentino que se volvió el padre de Gianfranco Pelegri, el único hijo de la actriz. El romance duró unos 20 años, hasta que, en el 2005, se separaron, y las polémicas alrededor de la pareja comenzaron a surgir.

Grecia Colmenares, Marcelo Pelegri

Durante los años de relación, Grecia desapareció del radar, se fue de Argentina, se instaló en Miami y cortó con los medios. A pesar del éxito de todas sus series, esta lejanía sorprendió a sus fanáticos, quienes comenzaron a dar teorías extrañas respecto al esposo de ese momento de la actriz. Finalmente, ella regresó al ruedo en el Bailando 2012, con una tibia reaparición, y Marcelo Pelegri fue protagonista de acusaciones de estafa, nueve años más tarde de este suceso.

Nora "Norita" Kriegshaber, viuda del actor Adrián Yospe, denunció públicamente y ante la justicia al empresario, asegurando que la estafa superaría los 300.000 dólares, involucrando la pérdida de propiedades, joyas y lingotes de oro de la víctima. Según habló en los medios de comunicación, Pelegri usó Facebook para ganarse su confianza. “Norita fue estafada por un conocido viudo negro que tuvo causas en diferentes países y se quiso aprovechar de su poder adquisitivo”, había expuesto en su momento Laurita Fernández, en El club de las divorciadas.

Grecia Colmenares, Marcelo Pelegri

El extraño mensaje de Marcelo Pelegri

En todos estos años, Grecia Colmenares mantuvo el silencio respecto a las acusaciones que protagonizó su exesposo como “el viudo negro”. Por su parte, Marcelo Pelegri no dudó en seguir compartiendo fotos y mensajes tiernos a la actriz, madre de su hijo. Sin embargo, y tras la entrada de ella a Gran Hermano Generación Dorada, una historia de Instagram captó la atención de todos, y generó dudas alrededor de la relación de la expareja.

En la misma, aparecía Marcelo paseando por Europa, y dejaba un mensaje de las razones por las que prefirió alejarse de personas. "No hay nadie de mi pasado, que yo quiera hoy en mi presente. Te preguntan si extrañas a esa persona que juraba y jurabas ser el amor de tu vida, o esas amistades que decían ser para siempre. La realidad te sorprende, porque buscas en el fondo de tu corazón, y la respuesta es un rotundo no", expresó.

El extraño mensaje de Marcelo Pelegri

De esta manera, aseguró que las personas de su vida lo habían usado, ya que él no habría puesto límites. Algunos de los medios de comunicación y usuarios apostaron a que se trataba de una defensa frente a las acusaciones, que volvieron a surgir con la entrada de Grecia Colmenares a Gran Hermano. Marcelo Pelegri vive en Madrid, España, y sigue manteniendo sus redes sociales públicas. En los últimos meses, no volvió a referirse a su expareja, menos con la llegada de ella al reality, lo que generó dudas y polémicas sobre su actual relación.

A.E