Así fueron las vacaciones de Marco, el hijo Sol Pérez y Guido Mazzoni

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, disfrutó de unas vacaciones en familia en Punta Cana. Con apenas un año y medio, el pequeño fue protagonista de una tierna escapada junto a sus padres, quienes compartieron algunas postales de los días de relax, playa y diversión que vivieron en el paradisíaco destino del Caribe.

Las mejores postales de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni en Punta Cana

A través de sus redes sociales, Sol Pérez y Guido Mazzoni mostraron distintos momentos del viaje familiar. Además, la mamá de Marco publicó las imágenes más destacadas en el perfil que el niño tiene en internet, donde suelen compartir algunos aspectos de su crecimiento y de su vida cotidiana.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco en Punta Cana//Instagram

Sol y Guido también publicaron varias fotografías de los momentos que vivieron en la playa; en una de ellas, ambos aparecen tomados de la mano caminando a la orilla, mientras Marco viaja a caballito sobre los hombros de su papá y en otra, el niño lleva una gorra tipo piluso y se muestra cómodo y sonriente durante la caminata por la orilla del mar junto a sus padres.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni en Punta Cana//Instagram

También en las postales, se puede ver al pequeño descansando en una reposera junto a la pileta. Marco luce un enterito azul estampado y aparece muy relajado, mientras disfruta del clima cálido y del entorno tropical. Detrás de él se observan las palmeras, las sombrillas y el agua, elementos que completan la postal de descanso en Punta Cana. En otras el pequeño posa en la pileta y sentado en su silla esperando la comida.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni en Punta Cana//Instagram

Uno de los momentos que más enterneció fue un video que muestra la complicidad entre madre e hijo, en el clip Sol Pérez aparece recostada mientras Marco está sentado sobre ella. La conductora y el pequeño se toman de la mano y comparten una escena llena de ternura.

Además, la familia también aprovechó para recorrer el lugar y pasear en un auto por las calles de Punta Cana, disfrutando del paseo al aire libre y de los paisajes del destino. La imagen resume el espíritu de las vacaciones: tiempo compartido, diversión y tranquilidad.

Así es el lujoso hotel cinco estrellas donde se hospedaron Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco Mazzoni eligieron el lujoso hotel cinco estrellas Grand Palladium Resort & Spa para disfrutar de unos días de descanso en familia. El complejo se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Playa Bávaro, uno de los destinos más destacados de República Dominicana.

Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a su hijo Marco en una pileta de Punta Cana//Instagram

El resort cuenta con varias piscinas, incluidas opciones especialmente diseñadas para niños, donde Marco pudo jugar y disfrutar durante su estadía. Además, el establecimiento ofrece una amplia propuesta gastronómica con platos de distintas partes del mundo y una variada carta de cócteles. También el hotel cuenta con clases de fitness, gimnasios e instalaciones deportivas.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni en una pileta de Punta Cana//Instagram

Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron varias imágenes en el hotel y la playa con sus seguidores como parte de una etapa muy especial de su vida familiar. Las postales de Marco en Punta Cana rápidamente llamaron la atención por la ternura de sus escenas y por mostrar el costado más íntimo y relajado de la pareja junto a su hijo.