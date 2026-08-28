Tour por la ciudad, cena de lujo y looks streetwear: Teresa Calandra de vacaciones por Ottawa

Uno de los nombres más influyentes en el mundo de la moda y la alta costura en América Latina es Teresa Calandra. Con una trayectoria impecable que comenzó en las pasarelas y luego se trasladó a las pantallas de televisión, supo reinventarse de forma constante como un verdadero ícono de estilo. Su mirada experta para las tendencias y su elegancia natural la posicionan como un referente indiscutido para múltiples generaciones, y mantiene en aumento su nombre en las redes sociales.

En las últimas semanas, la modelo decidió alejarse de sus compromisos habituales y tomarse unas merecidas vacaciones por Norteamérica. Buscando nuevos aires y paisajes inspiradores, eligió destinos que combinan historia, modernidad y una vibrante cultura urbana. En su cuenta de Instagram, no dudó en compartir las fotografías de una tarde a puro turismo en Ottawa, Canadá.

Las vacaciones de Teresa Calandra en Ottawa

Las vacaciones de Teresa Calandra en Ottawa

Teresa Calandra es una de las referentes de la moda más importantes de la Argentina. Es por eso que cada una de las postales que comparte de su día a día, se vuelve un debate entre los expertos y los fanáticos de ella. En las últimas semanas, apostó por alejarse de su rutina laboral y disfrutar de unas jornadas inolvidables en Canadá. Las mismas combinaron a la perfección el descanso con la exploración cultural, y sus días en la ciudad estuvieron marcados por caminatas tranquilas bajo el agradable clima del verano, y maravillándose previamente con los paisajes boscosos y la sofisticación europea de la cercana villa de Mont Tremblant.

Las vacaciones de Teresa Calandra en Ottawa

Una vez instalada en la imponente Ottawa, su itinerario comenzó con una visita obligada a la colina del Parlamento, el epicentro político e histórico del país, cuyas estructuras góticas sirvieron como el fondo fotográfico ideal para registrar su paso por la ciudad. Fascinada por la armonía urbana, continuó su recorrido bordeando el majestuoso Canal Rideau, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad que le permitió disfrutar de la naturaleza en pleno corazón de la metrópoli.

Finalmente, dedicó sus tardes a perderse entre los coloridos puestos del histórico ByWard Market, un punto neurálgico donde confluyen la gastronomía local, las flores frescas y las artesanías independientes. De esta manera, el viaje se transformó en una experiencia muy completa que nutrió su mirada artística y alimentó su pasión por descubrir rincones donde la tradición, la vida moderna y la moda dialogan de forma constante.

Las vacaciones de Teresa Calandra en Ottawa

La moda: parte esencial de las vacaciones de Teresa Calandra

¿Qué ámbito no podía faltar en unas vacaciones de Teresa Calandra? Claramente, la moda. A la hora de recorrer las calles de Ottawa, la modelo demostró que la comodidad no está reñida a la sensualidad y extrema elegancia. Por eso, para sus paseos urbanos, optó por un acertado look streetwear que destaca por su frescura y modernidad. El protagonismo absoluto del conjunto se lo llevó un pantalón de jean holgado, con sutiles roturas frontales y un vistoso bordado lateral multicolor. Para equilibrar el atuendo, seleccionó prendas superiores en un clásico tono negro: una remera básica de cuello alto combinada de manera impecable con un saco liviano abierto que aportaba estructura sin perder fluidez.

Fiel a su estilo detallista, elevó la propuesta sumando accesorios clave que definen su identidad fashionista. Protegió su rostro con una gorra deportiva oscura con un aplique circular, unos imponentes anteojos de sol oscuros y un delicado pañuelo de seda estampado con detalles azules y dorados al cuello. El calzado elegido fueron unas impecables zapatillas blancas, perfectas para asegurar el confort necesario en sus largas e inspiradoras caminatas por la capital.

Claramente su moda iba acompañada con las increíbles inspiraciones que se topó en las calles de la capital de Canadá. Una estimulante mezcla de estilos capturó por completo su atención y sus seguidores la acompañaron con algunas de las postales que compartió de las personas que recorrían la ciudad. Desde pantalones deportivos holgados con llamativos estampados de los Boston Celtics hasta mochilas temáticas con formas de calabazas de Halloween y medias de red con diseños góticos, esta libertad y diversidad de la moda callejera canadiense le sirvió como una gran fuente de inspiración, impulsándola a seguir rompiendo moldes y a mantener siempre la originalidad en sus propias colecciones.

Las vacaciones de Teresa Calandra en Ottawa

Tour por la ciudad, cena de lujo y looks streetwear. Teresa Calandra disfruta de unas vacaciones por Ottawa, mientras se llena de cultura de Norteamérica, y marca las mejores tendencias de la moda.

A.E