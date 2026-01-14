Teto Medina mostró cómo atraviesa la quimioterapia y emocionó con un mensaje de esperanza

Hace unos días atrás, Marcelo “Teto” Medina decidió arrancar el 2026 abrir su corazón y contarles a sus seguidores el duro diagnóstico que recibió hace tres meses. A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, el conductor de 60 años contó: “Hace tres meses me detectaron cáncer de colon con metástasis en el hígado”. Ante este panorama, tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia para combatir las células cancerígenas y evitar lesiones en otros órganos vitales.

El mensaje esperanzador de Teto Medina

En medio de un difícil momento anímico y personal, este miércoles 14 de enero, Teto Medina se mostró optimista al compartir con sus más de 160 mil seguidores cómo avanza su estado de salud. Con una imagen más que significativa, el expresentador televisivo se tomó una selfie sentado sobre una camilla del Sanatorio La Trinidad de Palermo y enseñó cómo es el aparato que le suministra la medicación.

Teto Medina | Instagram

En esta línea, compartió un mensaje lleno de esperanza que conmovió a propios y extraños. “Cuarta etapa de quimioterapia. ¡Vamos que se puede! Aflojar nunca. Gracias”, fueron las escuetas pero impactantes palabras que lanzó en su cuenta personal de Instagram. Pese a que su cuenta personal de Instagram se mantiene en modo privado para resguardar su intimidad y compartir con su comunidad los pormenores de los avances de su tratamiento, trascendió cómo vive esta etapa puertas adentro.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de frases llenas de optimismo y, algunas otras de aliento, para apoyarlo y acompañarlo en este complejo camino que le tocó atravesar.

Teto Medina | Instagram

Teto Medina, le pone onda a su tratamiento

Minutos más tarde, una vez que se retiró de la clínica, Teto Medina encendió la cámara de su teléfono celular para hablarle a la comunidad que creó en Facebook. Visiblemente animado, sonriente y caminando al rayo del sol de esta calurosa jornada de verano bonaerense, el periodista volvió a mostrarse lleno de vitalidad. “Aflojar nunca”, volvió a escribir reforzando esta oración como motor para inspirarse a seguir por más cuando la vida se pone hostil.

Teto Medina | Instagram

Asimismo, se fotografió junto a una de las enfermeras que lo está acompañando en este proceso médico resaltando la importancia de establecer lazos afectivos y haciendo hincapié en la atención humana. “Con la genia Paola Seliz, que me acompaña en mi sesión de quimioterapia. Enfermera de lujo. Gracias Trinidad Palermo”, aseguró. Cabe destacar que ante el avance del tumor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no se descarta una segunda operación para quitar restos de tejido dañado.

Teto Medina sabe a la perfección el alcance y el poder de sus palabras. Desde hace muchos años, se dedica a impulsar a jóvenes que son víctimas de adicciones. A través de viajes por el transporte público y su participación en distintos tipos de organizaciones e instituciones, brinda charlas motivacionales y de prevención de las adicciones. Una filosofía de vida que hoy cobra mayor fuerza por su espíritu resiliente y combativo ante las adversidades.

NB