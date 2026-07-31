Thiago Medina rompió el silencio sobre la denuncia que le hicieron: "La verdad saldrá a la luz"

A casi un año de su grave accidente, Thiago Medina volvió a estar en medio de la tormenta mediática, esta vez por una grave denuncia en su contra. Durante los últimos días, una prima del ex Gran Hermano lo denunció por un presunto abuso sexual, hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 12 y él contaba con 17 años. Esta noticia generó un revuelo y las redes sociales y algunos cercanos a él no dudaron en pronunciarse. Finalmente, y tras semanas de haberse mantenido en silencio, el influencer decidió hacer un descargo en sus redes sociales, dejando en claro su postura respecto a la denuncia.

La palabra de Thiago Medina, en medio de la denuncia por presunto abuso sexual

Thiago Media quedó en el centro de una grave polémica, cuando se dio a conocer que había sido denunciado por una prima por presunto abuso sexual. La encargada de viralizar esto fue Pilar Smith, quien revelo en LAM (América TV) los detalles del escrito. "La prima de Thiago Medina, Iara Agustina Ledesma, hizo la denuncia hace minutos por abuso sexual. Es un hecho sucedido cuando ella tenía 12 años, ahora tiene 19, y recién a los 15 años se animó a contarlo", reveló.

La acusación fue presentada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, y, según la presentación judicial y un audio de la joven que se difundió en los medios, el episodio ocurrió una noche en la que Thiago se quedó a dormir en su casa. Mientras ella estaba en su habitación mirando la televisión, el acusado ingresó, se acostó en su cama y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

Sin dudarlo, Pilar Smith se comunicó con el ex Gran Hermano y explicó al aire: "Él sabía de la denuncia, me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso'. Desmiente absolutamente todo". Rápidamente, y a pesar de esta breve aparición, Medina decidió defenderse en sus redes sociales, tras mantener el silencio. En un comunicado, negó de manera categórica los hechos que se le atribuyen, y aseguró que el tema ya se encuentra en manos de su abogado. "Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz. Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento", cerró el influencer.

La palabra de Thiago Medina, en medio de la denuncia por presunto abuso sexual

Camilota, la hermana de Thiago Medina, salió en su defensa: "La Justicia se va a encargar"

Si bien Thiago Medina no dudó en salir a defenderse, y explicar por qué desaparecería de las redes sociales y los medios de comunicación, muchos de sus seguidores y seres queridos no tardaron en salir a hablar del tema. Una de las que salió frente a los periodistas fue Camilota, su hermana. La exintegrante de Cuestión de peso salió a bancar al ex Gran Hermano, mediante un audio enviado a la periodista y que fue transmitido en Lape Social Club (América TV).

“Obviamente que es todo mentira. Y obviamente va a salir todo a luz en la Justicia, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hace lo mismo”, comenzó diciendo con evidente molestia. De esta manera, mostró seguridad al momento de apoyar a Thiago, y apuntó contra el otro lado de su familia. “No sé qué están buscando, están hablando pelotudeces, pero bueno, la Justicia se va encargar de todo”, sentenció.

Camilota, la hermana de Thiago Medina, salió en su defensa

Por su parte, Daniela Celis, madre de las gemelas hijas de Thiago Medina, se mantuvo al borde del asunto, sin pronunciarse al respecto. Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no tardaron en hacer comenzar el debate, mientras la justicia se encarga de la denuncia contra el ex Gran Hermano.

A.E