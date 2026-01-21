Tras su affaire con Luciano Castro en Madrid, Sarah Borrell se quedó sin trabajo: "Decidieron despedirla"

Sarah Borrell, la joven que tuvo un affaire con Luciano Castro en Madrid, atraviesa un difícil momento personal. Tras el escándalo de los audios que se filtraron y viralizaron hace poco más de dos semanas, la moza danesa fue despedida de su trabajo, un bar de la capital española.

Tras su affaire con Luciano Castro en Madrid, Sarah Borrell se quedó sin trabajo

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien dio detalles sobre las consecuencias que el conflicto mediático habría tenido en la vida cotidiana de la joven. “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, por los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, aseguró.

Sarah Borrell - Luciano Castro

Según explicó en Mitre Live, la decisión habría estado directamente vinculada con la enorme exposición mediática que tomó el caso, que trascendió fronteras y llegó con fuerza a España. La viralización de los audios íntimos de Luciano Castro, que generaron un fuerte repudio y reavivaron viejas polémicas, no solo impactó en el ámbito personal del actor y de Siciliani, sino también en quienes quedaron involucrados de manera indirecta.

Sarah Borrell, que hasta ese momento llevaba una vida completamente alejada del mundo del espectáculo, quedó en el centro de la polémica. Si bien la joven no hizo declaraciones públicas sobre su despido, Juan Etchegoyen confirmó el mal momento personal que atraviesa.

Luciano Castro - Griselda Siciliani

Luciano Castro confirmó que se separó de Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

En medio del escándalo que se desató tras la filtración de los audios y que tuvo un fuerte impacto en su vida personal y profesional, Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani y dejó al descubierto el profundo dolor que atraviesa.

La información fue revelada por Pía Shaw este martes 20 de enero en A la Barbarossa (Telefe), donde detalló la conversación privada que mantuvo con el actor. “Me dijo: ‘Perdí al amor de mi vida’, que se mandó una gran cag… Esas fueron las frases”, relató la periodista, visibilizando la angustia y el arrepentimiento que atraviesa Castro en este delicado panorama.

Según explicó Shaw, el actor se encuentra atravesando un momento de profunda tristeza y optó por el silencio público. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó la panelista, dejando en claro que el impacto emocional fue mucho mayor de lo que se percibe desde afuera.