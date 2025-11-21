Lourdes Fernández, de Bandana, reveló que se someterá a una importante cirugía y generó preocupación: el motivo

El último tiempo, Lourdes Fernández atravesó por un delicado momento personal y por mucha exposición debido a su expareja Leandro García Gómez. Ahora, la artista se prepara para volver a los escenarios con Bandana y comenzar una nueva vida. Sin embargo, a través de su red social, contó que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

El difícil momento de Lourdes Fernández, de Bandana: deberá operarse en los próximos días

Tras ser secuestrada por su ex pareja, Leandro García Gómez, y enfrentar su problema de adicciones, Lourdes Fernández se unió a los ensayos de Bandana para regresar con todo junto a sus compañeras de la banda: Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha.

Mediante sus historias de Instagram, la cantante se muestra entusiasmada y comprometida con la idea de volver a entonar las clásicas canciones del grupo musical. No obstante, en las últimas horas, preocupó a sus miles de seguidores al revelar que deberá ser operada.

Lourdes Fernández

“Día tres yendo al ensayo y estoy tarde porque es el último estudio para el análisis", explicó Lourdes Fernández desde el interior de su vehículo. Luego, evitó dar detalles de su ingreso al quirófano en los próximos días y se refirió a su actitud en los videos que la muestran ensayando para los shows: "Chicos, no estoy enojada en los ensayos. Bailo mal y tengo que estar muy concentrada para integrar el baile dentro de mi cuerpo que encima está mal herido”.

Segundos después, Lourdes Fernández no quiso generar especulaciones sobre su salud y decidió aclarar el motivo de su internación: “Tres días después de L.A.T.M me saco el útero y los dos ovarios". Así, dejó en claro que después de su presentación con el icónico grupo pop en Moscú Buenos Aires, durante la fiesta LATM+35, este 23 de noviembre, pasará por el quirófano.

Por otro lado, la intérprete se hizo cargo de los rumores de peleas y mala relación entre sus compañeras. "Está todo bien con todos. Basta de hacer novela. Bueno, yendo al ensayo. Me muero porque cada vez somos más... menos mal”, aclaró en el video que subió a su red social.

De esta manera, sin revelar por qué debe someterse a una histerectomía total que tendrá lugar la próxima semana, Lourdes Fernández, de Bandana, reveló que se someterá a una importante cirugía y generó preocupación en las personas que la siguen en las redes sociales.

Le negaron la excarcelación al ex de Lourdes Fernádez, de Bandana: la palabra del juez

Lourdes Fernández fue encontrada, tras 20 días sin mantener contacto directo con sus seres cercanos, en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez. El hombre fue inmediatamente detenido, tras haber sido acusado por violencia de género en 2022 y este jueves 23 de octubre. Su equipo de abogados pidieron la excarcelación, ya que una de las cosas que él decía en su defensa era que la cantante había estado en el lugar por voluntad propia. Sin embargo, el juez siguió el pedido de Silvana Russi, la responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, y lo mantuvo preso.

Lourdes Fernández y su expareja Leandro García Gómez.

“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida por éste constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, es una de las frases que se pueden leer en la resolución judicial, compartida este martes 28 de octubre. Además, recordó su negativa por ayudar en la búsqueda de la cantante, durante el jueves 23 de octubre, que obligó a que los oficiales pidieran una orden de allanamiento.

El juez Diego Javier Slupski expuso, además el riesgo de entorpecimiento, sobre todo al poner presión. "Noelia Belén Aveldaño y Sofía Celia Fernández - la primera manager y la segunda productora de la víctima- señalaron que el aquí encausado tiene una personalidad "manipuladora" y "controladora", que la damnificada debía cambiar de modo permanente su línea telefónica. Es más, varios de los allegados indicaron haber recibido con anterioridad presiones por parte de García Gómez a efectos de que no se inmiscuyan en la relación", destacó.