Uno por uno, todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming

Se acercan los Premios Martín Fierro de Canales de Streaming y había muchas expectativos por los ternados. Finalmente, la espera terminó y este miércoles 29 de octubre se conoció la lista. Tal como trascendió en los últimos días, APTRA llevará a cabo este evento el domingo 14 de diciembre.

Premios Martín Fierro de Streaming: dieron a conocer las ternas y nominados

APTRA (La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) realizará una nueva emisión de los Premios Martín Fierro de Streaming. Tras conocerse que será el domingo 14 de diciembre y que será transmitido en conjunto por OLGA y Telefe, la gala despertó mucha curiosidad sobre quiénes estarán nominados y cuáles serán las ternas elegidas este año.

Por esta razón, Olga fue el canal que comenzó a revelar parte del listado. En el ciclo Soñé que Volaba, que conduce Migue Granados, anunciaron las categorías y ternados. Sin embargo, no serán los únicos ya que la idea principal es que otras señales de streaming también den a conocer los nominados para esta gran gala que promete ser una noche única con invitados sorpresas, celebrities y shows en vivo.

Los nominados son:

Programa Federal:

Para el Universo - Universo TV Córdoba

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

Ángel responde - Bondi

El Ejército de la Mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La Casa streaming

Tremenda Mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming

Patria y Familia - Luzu TV

Lo del Turco - La Canchita TV

El fin del mundo - Olga

Voz Periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebuq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa streaming

Conducción femenina

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Paula Chaves

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Entrevistador

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Co conducción masculina

Juan ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Damián Betular

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial Musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día Rosarino - Olga

2do aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamis & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Karina La Princesita

Interés general

Nadie Dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia Bebé - futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi

Conducción masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Erbord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Ángel de Brito

Una de las grandes novedades de esta edición es que el público podrá participar y votar en dos ternas especiales, cuyos detalles se anunciarán más adelante. De esta manera, trascendieron uno por uno los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming.