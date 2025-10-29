Uno por uno, todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming

Se acercan los Premios Martín Fierro de Canales de Streaming y había muchas expectativos por los ternados. Finalmente, la espera terminó y este miércoles 29 de octubre se conoció la lista. Tal como trascendió en los últimos días, APTRA llevará a cabo este evento el domingo 14 de diciembre.
Premios Martín Fierro de Streaming: dieron a conocer las ternas y nominados
APTRA (La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) realizará una nueva emisión de los Premios Martín Fierro de Streaming. Tras conocerse que será el domingo 14 de diciembre y que será transmitido en conjunto por OLGA y Telefe, la gala despertó mucha curiosidad sobre quiénes estarán nominados y cuáles serán las ternas elegidas este año.
Por esta razón, Olga fue el canal que comenzó a revelar parte del listado. En el ciclo Soñé que Volaba, que conduce Migue Granados, anunciaron las categorías y ternados. Sin embargo, no serán los únicos ya que la idea principal es que otras señales de streaming también den a conocer los nominados para esta gran gala que promete ser una noche única con invitados sorpresas, celebrities y shows en vivo.
Los nominados son:
Programa Federal:
- Para el Universo - Universo TV Córdoba
- Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
- Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)
Actualidad:
- Ángel responde - Bondi
- El Ejército de la Mañana - Bondi
- Resu en vivo - Resumido
- Desayuno Intermitente - Blender
- Ya fue todo - Jotax
- Elijo creer - Gelatina
- La Posta - Stream Room TV Pública
Informativo
- Segurola y Habana - Futurock
- Paraíso Fiscal - Olga
- La Mañana - Infobae
- Circo Freak - Gelatina
- Tiempo Libre - La Casa streaming
- Tremenda Mañana - Bondi
- Divino Tesoro - Murad
El más Border del streaming
- Patria y Familia - Luzu TV
- Lo del Turco - La Canchita TV
- El fin del mundo - Olga
Voz Periodística
- Iván Schargrodsky - Cenital
- Luciana Geuna - Olga
- Flor Halfon - Gelatina
- Esteban Trebuq - Bondi
- Carolina Amoroso - Infobae
- Gonzalo Aziz - La Casa streaming
Conducción femenina
- Nati Jota - Olga
- Malena Pichot - Futurock
- Paula Chaves - Olga
- Vicky Garabal - Luzu TV
- La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
- Sofi Martínez - Streams Telefe
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González - Olga
- Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
- Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
- Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Entrevistador
- Migue Granados - Olga
- Pedro Rosemblat - Gelatina
- Julia Mengolini - Futurock
- Juan Pablo Varsky - Clank!
- Andrés Duka - Carnaval
- Mili Hadad - Infobae
Co conducción masculina
- Juan ruffo - Blender
- Germán Beder - Vorterix
- Damián Betular - Olga
- Marcos Aramburu - Gelatina
- Santi Talledo - Luzu TV
- Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Talento revelación
- Tomás Limansky - Gelatina
- Anacleta - Blender
- Ángela Torres - Luzu TV
- Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
- Luli González - Olga
- Lola Latorre - La Casa Streaming
Transmisión especial Musical
- Gracias Mercedes - Olga
- Un día Rosarino - Olga
- 2do aniversario - Olga
- Tini - La Casa Streaming
- Gelatón - Gelatina
- El baile más grande del universo - Universo TV
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de música - Luzu TV
- Un poco de ruido
- FM Luzu - Luzu TV
- Soundtrash - Blender
- Origamix - Somos Origamis & Gelatina
- Volverme loco - Bombo TV
Interés general
- Nadie Dice nada - Luzu TV
- Paren la mano - Vorterix
- Hay algo ahí - Blender
- Furia Bebé - futurock
- TDT - Olga
- Story time - Bondi
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez - Vorterix
- Tomás Erbord - Blender
- Migue Granados - Olga
- Nicolás Occhiato - Luzu TV
- Ángel de Brito - Bondi
- Pedro Rosemblat - Gelatina
Una de las grandes novedades de esta edición es que el público podrá participar y votar en dos ternas especiales, cuyos detalles se anunciarán más adelante. De esta manera, trascendieron uno por uno los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming.