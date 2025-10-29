miércoles 29 de octubre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 15:20

Uno por uno, todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming

Se dieron a conocer las ternas y famosos elegidos para la nueva edición de los galardones.

Se acercan los Premios Martín Fierro de Canales de Streaming y había muchas expectativos por los ternados. Finalmente, la espera terminó y este miércoles 29 de octubre se conoció la lista. Tal como trascendió en los últimos días, APTRA llevará a cabo este evento el domingo 14 de diciembre.

Premios Martín Fierro de Streaming: dieron a conocer las ternas y nominados 

APTRA (La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) realizará una nueva emisión de los Premios Martín Fierro de Streaming. Tras conocerse que será el domingo 14 de diciembre y que será transmitido en conjunto por OLGA y Telefe, la gala despertó mucha curiosidad sobre quiénes estarán nominados y cuáles serán las ternas elegidas este año. 

Por esta razón, Olga fue el canal que comenzó a revelar parte del listado. En el ciclo Soñé que Volaba, que conduce Migue Granados, anunciaron las categorías y ternados. Sin embargo, no serán los únicos ya que la idea principal es que otras señales de streaming también den a conocer los nominados para esta gran gala que promete ser una noche única con invitados sorpresas, celebrities y shows en vivo. 

 Los nominados son: 

Programa Federal:

  • Para el Universo - Universo TV Córdoba
  • Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
  • Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

  • Ángel responde - Bondi
  • El Ejército de la Mañana - Bondi
  • Resu en vivo - Resumido
  • Desayuno Intermitente - Blender
  • Ya fue todo - Jotax
  • Elijo creer - Gelatina
  • La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo

  • Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso Fiscal - Olga
  • La Mañana - Infobae
  • Circo Freak - Gelatina
  • Tiempo Libre - La Casa streaming
  • Tremenda Mañana - Bondi
  • Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming

  • Patria y Familia - Luzu TV
  • Lo del Turco - La Canchita TV
  • El fin del mundo - Olga

Voz Periodística

  • Iván Schargrodsky - Cenital
  • Luciana Geuna - Olga
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebuq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La Casa streaming

Conducción femenina

  • Nati Jota - Olga
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - Olga
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
  • Sofi Martínez - Streams Telefe
Paula Chaves

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González - Olga
  • Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Entrevistador

  • Migue Granados - Olga
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
  • Julia Mengolini - Futurock
  • Juan Pablo Varsky - Clank!
  • Andrés Duka - Carnaval
  • Mili Hadad - Infobae

Co conducción masculina

  • Juan ruffo - Blender
  • Germán Beder - Vorterix
  • Damián Betular - Olga
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Damián Betular

Talento revelación

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
  • Luli González - Olga
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial Musical

  • Gracias Mercedes - Olga
  • Un día Rosarino - Olga
  • 2do aniversario - Olga
  • Tini - La Casa Streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo - Universo TV

Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu - Luzu TV
  • Soundtrash - Blender
  • Origamix - Somos Origamis & Gelatina
  • Volverme loco - Bombo TV
Karina La Princesita

Interés general

  • Nadie Dice nada - Luzu TV
  • Paren la mano - Vorterix
  • Hay algo ahí - Blender
  • Furia Bebé - futurock
  • TDT - Olga
  • Story time - Bondi

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez - Vorterix
  • Tomás Erbord - Blender
  • Migue Granados - Olga
  • Nicolás Occhiato - Luzu TV
  • Ángel de Brito - Bondi
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
Ángel de Brito

Una de las grandes novedades de esta edición es que el público podrá participar y votar en dos ternas especiales, cuyos detalles se anunciarán más adelante. De esta manera, trascendieron uno por uno los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming. 

