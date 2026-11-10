Quién es Vane, el hijo de Mónica Cahen D’Anvers que heredó la pasión por la música de su familia

Mónica Cahen D’Anvers es una de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino, recordada principalmente por liderar durante décadas el noticiero Telenoche. A lo largo de su impecable trayectoria, construyó un legado de credibilidad y profesionalismo que marcó a fuego la televisión local. Más allá de las cámaras y el éxito laboral, la conductora formó una gran familia junto a su primer esposo, Iván Mihanovich . De ese matrimonio nacieron sus dos hijos, quienes crecieron en un hogar impregnado de arte y sensibilidad. En lugar de seguir los pasos periodísticos de su madre, ambos decidieron canalizar su vocación a través del arte y heredaron una profunda devoción por la expresión sonora.

La familia de Vane Mihanovich, el hijo de Mónica Cahen D´Anvers

¿Quién es Vane Mihanovich, el hijo de Mónica Cahen D’Anvers que heredó la pasión por la música de su familia?

La historia de amor entre Mónica Cahen D’Anvers e Iván Mihanovich comenzó a mediados de la década de 1950, consolidándose en un matrimonio celebrado en 1957. Esta unión combinó la aristocracia y el arte, ya que Iván era un destacado arquitecto y músico de jazz, cuyo propio padre, un reconocido naviero, también tocaba el piano. En este entorno de alta sensibilidad cultural nació Vane Mihanovich en 1959, rodeado de acordes, partituras y tertulias artísticas que moldearon su destino desde la cuna.

Al crecer, Vane transformó esa herencia en una sólida realidad laboral, consolidándose como un compositor, arreglador y cantante. Dejó una huella imborrable en el ámbito de la música publicitaria, la televisión y el teatro, creando melodías que marcaron a la cultura popular argentina y colaborando estrechamente con figuras de la talla de su hermana, Sandra Mihanovich.

En el plano personal y familiar, construyó una vida rica y multifacética. Fue padre de Sebastián y Sol, fruto de su primera relación. Con el paso de los años, su camino tomó un rumbo diferente y decidió instalarse en la tranquilidad de Entre Ríos, donde refundó su vida sentimental y construyó una hermosa historia de amor junto a Sandra Ballesteros, alejándose del ruido porteño pero manteniendo intacto su eterno e inquebrantable vínculo con la creación musical.

Vane Mihanovich, el hijo de Mónica Cahen D’Anvers que heredó la pasión por la música

Sandra y Vane Mihanovich: los hermanos musicales

El vínculo de Sandra y Vane Mihanovich con el arte se curtió desde la infancia en el sótano de su abuelo Raúl, un templo del jazz en Buenos Aires donde crecieron escuchando vinilos y creando melodías . Aunque compartieron la pasión musical desde sus primeros recuerdos, al crecer tomaron roles complementarios y sumamente exitosos. Sandra se convirtió en la gran e indiscutible voz del rock y pop local, mientras que Vane adoptó un perfil más ligado a la composición y los arreglos instrumentales, convirtiéndose en el gran creador de canciones para su hermana.

A lo largo de sus carreras, los hermanos entrelazaron sus talentos en grandes éxitos compartidos. Entre sus obras más destacadas se encuentra la balada "Vuelvo a estar con vos" y composiciones propias de Vane que integraron el repertorio de Sandra, como "Mi música" y "Donde van los locos". Asimismo, el tema "Te abracé en la noche" selló la enorme química que despliegan cada vez que cruzan sus caminos sobre un escenario.

En el presente, Vane Mihanovich vive una notable plenitud artística, habiendo decidido consolidar con firmeza su faceta como cantante solista. Demostrando una versatilidad musical total que va desde sus raíces de rock, pop y jazz hasta exploraciones en el folklore y el tango, se mantiene sumamente activo brindando conciertos íntimos en emblemáticos cafés concert porteños. Además, realiza exitosas presentaciones junto a su hermana Sandra y su hija Sol, manteniendo vivo el legado familiar a través de giras nacionales e internacionales.

Vane Mihanovich, el hijo de Mónica Cahen D’Anvers que heredó la pasión por la música

La familia que construyó Vane Mihanovich: sus hijos Sol y Sebastián

Durante su juventud, Vane Mihanovich vivió una profunda primera historia de amor, de la que nacieron sus dos hijos y únicos nietos de Mónica Cahen D’Anvers. Fruto de esa unión nacieron sus dos únicos hijos: Sebastián Mihanovich y Sol Mihanovich. Ambos crecieron rodeados de libertad, arte y un fuerte sentido de unión familiar, consolidando lazos inquebrantables que perduraron a lo largo del tiempo pese a la separación de sus padres.

Por un lado, Sebastián eligió cultivar un muy bajo perfil, manteniéndose alejado del ojo público y de las redes sociales para abocarse de lleno a su profesión en el diseño de interiores y la arquitectura. Por el otro, Sol heredó de forma directa la vocación musical, convirtiéndose en una cantautora, guitarrista y docente. Cuando Sol tenía 11 años, enfrentó un cáncer de huesos. Esta difícil experiencia unió aún más a la familia.

En la actualidad, Vane rehízo su vida sentimental en Entre Ríos y se encuentra en una estable relación con la reconocida actriz Sandra Ballesteros. La relación con todos sus seres queridos es maravillosa. El clan Mihanovich se destaca por ser sumamente compinche, ensamblando un entorno de armonía total donde Vane comparte la música junto a su hija Sol, su yerno Matías Onzari y sus nietas Elina y Amelia, sin descuidar el afecto por Sebastián y la hermosa cotidianidad litoraleña que edifica día a día.

La familia de Vane Mihanovich

El camino de este artista demuestra que el talento no es una coincidencia, sino un legado vivo. Al fusionar la calidez de su hogar con melodías eternas, Vane Mihanovich consolidó una historia única, confirmando que la profunda pasión por la música de su familia sigue latiendo con fuerza en cada generación del linaje.