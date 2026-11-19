Victoria Paredes, la hija mayor de Leandro Paredes y Camila Galante, atraviesa una etapa de cambios a sus 12 años. Después de pasar buena parte de su infancia en el exterior por la carrera de su papá, la adolescente regresó a la Argentina junto a su familia y comenzó a construir una nueva rutina en Buenos Aires. Entre la vida escolar, los momentos compartidos con sus hermanos y las actividades propias de su edad, también empezó a explorar un ámbito que conoce de cerca a través de su mamá: el mundo de la moda y las redes sociales.

Victoria Paredes junto a su mamá

En los últimos meses, la hija del mediocampista tuvo sus primeras experiencias frente a las cámaras al participar de producciones fotográficas y audiovisuales, junto a sus amigas y hermanos varones -Giovanni y Lautaro-. Se trata de un acercamiento inicial al mundo de las redes sociales y el modelaje que despertó interés y que permite conocer otra faceta de la adolescente, quien hasta ahora había llamado la atención principalmente por su vínculo familiar y sus apariciones junto a otras hijas de futbolistas.

Victoria Paredes sigue los pasos de su madre, Camila Galante, en la moda

Victoria Paredes dio sus primeros pasos en el modelaje

Victoria Paredes participó de producciones de fotos y videos junto a Francesca Icardi y Lola Demichelis para Enfans, la marca de indumentaria infantil de Antonela Roccuzzo. Esta experiencia marcó uno de sus primeros acercamientos al universo de las cámaras y la moda, en una etapa en la que comienza a descubrir nuevas actividades. Su mamá, Camila Galante, también está vinculada a ese ambiente, por lo que este interés representa un punto de conexión entre ambas.

Victoria Paredes frente al espejo

Durante los años que vivió en Europa, la joven también construyó una relación cercana con Mía y Pía, las hijas de Ángel Di María. Las adolescentes suelen compartir videos de bailes y distintas tendencias en redes sociales, donde muestran parte de los momentos que pasan juntas. Esa familiaridad con las cámaras y los contenidos digitales también forma parte de sus experiencias, aunque sus primeras producciones de modelaje representan un paso diferente.

Su nueva vida en Argentina junto a Leandro Paredes y Camila Galante

El regreso al país significó un cambio en la dinámica cotidiana de Victoria Paredes, que actualmente vive en Argentina junto a sus padres y sus hermanos, Giovanni y Lautaro. Recientemente la familia celebró el cumpleaños número 10 del segundo hijo de mediocampista, ocasión perfecta en la que Camila Galante compartió una fotografía de su primogénita y no dudó en rescatar su presente: "En qué momento mi amor. Te ama mamá" escribió.

Así esta hoy Victoria Paredes

Así, a sus 12 años, Victoria Paredes comienza a transitar una etapa diferente, en la que combina su vida familiar y escolar con nuevas experiencias frente a las cámaras. Mientras acompaña de cerca la carrera de su papá y comparte tiempo con sus hermanos y amigas, también empieza a explorar un mundo que forma parte del entorno de su mamá, con sus primeros pasos en el modelaje y las redes sociales.