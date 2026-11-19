Victoria Paredes, la hija mayor de Leandro Paredes y Camila Galante, atraviesa una etapa de cambios a sus 12 años. Después de pasar buena parte de su infancia en el exterior por la carrera de su papá, la adolescente regresó a la Argentina junto a su familia y comenzó a construir una nueva rutina en Buenos Aires. Entre la vida escolar, los momentos compartidos con sus hermanos y las actividades propias de su edad, también empezó a explorar un ámbito que conoce de cerca a través de su mamá: el mundo de la moda y las redes sociales.
En los últimos meses, la hija del mediocampista tuvo sus primeras experiencias frente a las cámaras al participar de producciones fotográficas y audiovisuales, junto a sus amigas y hermanos varones -Giovanni y Lautaro-. Se trata de un acercamiento inicial al mundo de las redes sociales y el modelaje que despertó interés y que permite conocer otra faceta de la adolescente, quien hasta ahora había llamado la atención principalmente por su vínculo familiar y sus apariciones junto a otras hijas de futbolistas.
Victoria Paredes dio sus primeros pasos en el modelaje
Victoria Paredes participó de producciones de fotos y videos junto a Francesca Icardi y Lola Demichelis para Enfans, la marca de indumentaria infantil de Antonela Roccuzzo. Esta experiencia marcó uno de sus primeros acercamientos al universo de las cámaras y la moda, en una etapa en la que comienza a descubrir nuevas actividades. Su mamá, Camila Galante, también está vinculada a ese ambiente, por lo que este interés representa un punto de conexión entre ambas.
Durante los años que vivió en Europa, la joven también construyó una relación cercana con Mía y Pía, las hijas de Ángel Di María. Las adolescentes suelen compartir videos de bailes y distintas tendencias en redes sociales, donde muestran parte de los momentos que pasan juntas. Esa familiaridad con las cámaras y los contenidos digitales también forma parte de sus experiencias, aunque sus primeras producciones de modelaje representan un paso diferente.
Su nueva vida en Argentina junto a Leandro Paredes y Camila Galante
El regreso al país significó un cambio en la dinámica cotidiana de Victoria Paredes, que actualmente vive en Argentina junto a sus padres y sus hermanos, Giovanni y Lautaro. Recientemente la familia celebró el cumpleaños número 10 del segundo hijo de mediocampista, ocasión perfecta en la que Camila Galante compartió una fotografía de su primogénita y no dudó en rescatar su presente: "En qué momento mi amor. Te ama mamá" escribió.
Así, a sus 12 años, Victoria Paredes comienza a transitar una etapa diferente, en la que combina su vida familiar y escolar con nuevas experiencias frente a las cámaras. Mientras acompaña de cerca la carrera de su papá y comparte tiempo con sus hermanos y amigas, también empieza a explorar un mundo que forma parte del entorno de su mamá, con sus primeros pasos en el modelaje y las redes sociales.