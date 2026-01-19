Las lujosas vacaciones de Martín Palermo en Punta del Este junto a su esposa e hijos

Martín Palermo disfruta de las lujosas vacaciones en Punta del Este junto a su esposa e hijos, en un entorno que combina playas reconocidas, propuestas gastronómicas y espacios exclusivos. La estadía familiar se convirtió en un momento de descanso y unión, con actividades pensadas para aprovechar cada rincón del balneario uruguayo.

Martín Palermo de vacaciones en Punta del Este junto a su familia

Martín Palermo vive unas lujosas vacaciones en Punta del Este acompañado por su esposa y sus hijos. La familia compartió jornadas de playa, paseos y momentos de relax en un escenario que refleja el atractivo del lugar, con imágenes que resumen el espíritu de la estadía. El destino uruguayo se convirtió en el escenario de las vacaciones familiares del exjugador.

Martín Palermo | Créditos: RS Fotos

La ciudad uruguaya es reconocida por sus playas, su oferta gastronómica y su vida social. En este contexto, el exjugador de Boca Juniors y su familia se instalaron para pasar jornadas de descanso que combinan paseos, tiempo en la playa y actividades en familia. La presencia del exfutbolista llamó la atención de los visitantes, que lo identificaron rápidamente para sacarse fotos junto a él.

Jessica Geneux, esposa de Palermo, acompañó a Martín Palermo en cada actividad. La pareja se mostró unida y disfrutando de la estadía junto a sus hijos, en un entorno que combina naturaleza y sofisticación. Las imágenes de sus vacaciones reflejaron momentos compartidos en la playa y en restaurantes de la zona, donde se los vio relajados y disfrutando.

Martín Palermo | Créditos: RS Fotos

Entre los protagonistas de las vacaciones también estuvo Gianluca, el segundo hijo del entrenador y la artista plástica. El joven participó de las actividades familiares y se mostró cercano a sus padres en cada salida. Su presencia reforzó la idea de un viaje pensado para disfrutar del descanso en familia, lejos de la rutina diaria.

Las actividades que incluyeron las vacaciones de Martín Palermo en Punta del Este

Las vacaciones incluyeron paseos por las playas más reconocidas de Punta del Este, como La Brava y La Susana, además de recorridos por zonas emblemáticas del balneario. Martín Palermo y su familia también aprovecharon la gastronomía local, con almuerzos y cenas en restaurantes destacados de la ciudad. El clima acompañó gran parte de la estadía, permitiendo que las jornadas se desarrollaran al aire libre.

Martín Palermo | Créditos: RS Fotos

Cabe destacar que el exfutbolista mantiene un vínculo cercano con Uruguay, país que visitó en distintas oportunidades. Su elección de Punta del Este como destino de vacaciones dejó en claro que esta tradición continúa y lo muestra disfrutando de un entorno que combina tranquilidad y exclusividad. La estadía junto a su esposa e hijos se convirtió en un momento especial dentro de su agenda personal.

Martín Palermo | Créditos: RS Fotos

Las lujosas vacaciones de Martín Palermo en Punta del Este junto a su esposa e hijos mostraron al exfutbolista en un entorno de descanso y disfrute. Con Jessica Geneux y Gianluca como protagonistas de la estadía, la familia compartió días de playa, gastronomía y paseos en uno de los destinos más exclusivos de la región.

