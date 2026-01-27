Willem Dafoe, entre cine y mar: su exclusivo paso por José Ignacio antes de llegar a la Argentina

Antes de desembarcar en la Argentina para una cita clave con el público porteño, Willem Dafoe hizo una escala tan inesperada como sofisticada en José Ignacio, donde fue una de las figuras internacionales que participaron del Festival Internacional de Cine que se celebra cada verano en el exclusivo balneario uruguayo.

Antes del MALBA, Willem Dafoe eligió José Ignacio: las fotos de su escapada uruguaya

Lejos de las alfombras rojas tradicionales y del protocolo hollywoodense, el actor cuatro veces nominado al Oscar se mostró distendido, cercano y en total sintonía con el espíritu relajado del lugar. Camisas livianas en tonos neutros, pantalones cargo, zapatillas cómodas y un look despojado confirmaron que Willem Dafoe sabe moverse con la misma naturalidad tanto frente a cámara como fuera de ella. Sin estridencias, pero con una presencia imposible de ignorar, fue reconocido por cinéfilos y curiosos que no dudaron en saludarlo.

Willem Dafoe en José Ignacio (RS FOTOS)

Willem Dafoe en José Ignacio (RS FOTOS)

Durante su estadía, el actor compartió actividades vinculadas al festival y disfrutó del entorno costero, combinando cine, caminatas y encuentros informales. José Ignacio volvió a consolidarse así como un punto de encuentro para figuras internacionales, que eligen su calma chic como refugio antes de agendas más intensas.

Willem Dafoe en José Ignacio (RS FOTOS)

El paso por Uruguay fue la antesala perfecta de lo que será su próxima parada en Buenos Aires. El 31 de enero, Dafoe presentará The Souffleur en una función especial en el MALBA, un evento muy esperado por el público local y los amantes del cine de autor.

Willem Dafoe en José Ignacio (RS FOTOS)

Con una carrera que atraviesa décadas y géneros —desde Platoon, La última tentación de Cristo y El paciente inglés, hasta su inolvidable villano en Spider-Man y su reciente trabajo con directores como Yorgos Lanthimos y Wes Anderson—, Willem Dafoe sigue siendo uno de los actores más inquietos y respetados de su generación.