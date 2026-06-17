Anya Taylor Joy se suma a la saga "El Señor de los Anillos": qué papel hará

Anya Taylor-Joy es una de las actrices más importantes de las últimas generaciones de Hollywood. Su belleza natural y su carisma la llevaron a ganarse el amor de los medios de comunicación y las redes sociales, y su talento le permitió interpretar todo tipo de roles diferentes. Desde películas de acción, pasando por terror y hasta llegar a fantasía futurista, la artista de 30 años sigue sumando títulos de gran importancia a su carrera actoral.

Pero existe una saga histórica de fantasía que, el 16 de junio, le dio la bienvenida a la actriz convirtiéndola en una de las celebridades que marcaron a la historia. "El Señor de los Anillos" y el universo construido por J.R.R Tolkien apostó a los talentos de Anya para interpretar uno de sus personajes élficos, y generó el visto bueno de todos los fanáticos de la saga. El anuncio llegó a más de 300 mil personas, que no tardaron en dejarle comentarios a la actriz, halagando y felicitándola por la que será una de sus interpretaciones más importantes.

Anya Taylor-Joy

Una nueva apuesta por lo fantástico: el papel de Anya Taylor-Joy en "El Señor de los Anillos"

"El Señor de los Anillos" es una de las sagas literarias y cinematográficas más importantes de todos los tiempos. Escrita por J.R.R. Tolkien, se ubica en el universo medieval y fantástico de la Tierra Media, con la participación de diversas criaturas que se volvieron iconos populares del género mágico. Las películas basadas de los tres volúmenes, publicados entre 1954 y 1955, se estrenaron entre 2001 y 2003, e hicieron crecer aún más al grupo de fanáticos. Los actores que participaron de las mismas quedaron en el recuerdo de todos, y se volvieron grandes en sus carreras individuales.

Si bien se siguieron lanzando diferentes proyectos, que recibieron el visto bueno de la gente, en las últimas semanas confirmaron el regreso de la saga con una película dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien retoma su papel como Gollum. "El Señor de los Anillos: La cacería de Gollum" es el nuevo film del universo, y que, además de contar con el retorno de celebridades de lujo como Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil, cuenta con el protagonismo de una de las actrices más queridas de los últimos años: Anya Taylor-Joy.

Según dio a conocer la página oficial de Instagram, la actriz de raíces argentinas se sumará a la historia fantástica, e interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque y agente de confianza del rey Thranduil, con habilidades asociadas a misiones de alto riesgo dentro de su reino. Con un breve video de ella, caracterizada como su personaje, el nuevo proyecto generó emoción y halagos de parte de todos los usuarios, quienes esperaban el momento de verla a Anya en la piel de una elfa del místico universo.

Anya Taylor Joy se suma a la saga "El Señor de los Anillos"

Anya Taylor-Joy: desde la acción de Furiosa hasta el terror y el gore

Anya Taylor-Joy es una de las actrices más importantes de la industria cinematográfica internacional, y una representante de la Argentina. Habiendo pasado años de su infancia en Buenos Aires, la actriz lleva todo lo aprendido del país a sus roles y a su trabajo en el exterior. Es por eso que comenzó a destacarse entre todos, sobre todo por la versatilidad de los roles que interpretó a lo largo de toda su carrera y las apuestas que sigue haciendo en la actualidad.

En el 2015, hizo su debut actoral en el género de terror, protagonizando La bruja, y lo continuó con títulos taquilleros como fue Fragmentado y Pura sangre. Con una belleza peculiar y un rostro expresivo, se consagró como una de las actrices más queridas para este género oscuro y sus derivados. Sin embargo, y como toda artista versátil, buscó ir más allá de lo que conocía, y enamoró a todos con producciones de época, thrillers psicológicos y proyectos comerciales de gran escala, y con naturalidad para modelar para grandes marcas de alta costura. Emma, Última noche en el Soho, El hombre del norte, El menú y Super Mario Bros. La película hicieron que sus capacidades pasaran por los géneros de acción, fantasía y románticos, llegando hasta un futurismo con Dune.

Las películas de Anya Taylor-Joy

En las últimas horas, emocionó a sus seguidores y a los fanáticos del universo creado por J.R.R Tolkien, y sumó un nuevo desafío en su carrera actoral. Anya Taylor Joy será parte de la saga "El Señor de los Anillos", y se pondrá en la piel de la elfa protagonista de su próxima película. Los halagos no tardaron en aparecer en el anuncio oficial, en redes sociales, y los usuarios comenzaron a querer saber más sobre lo que le espera a la actriz de raíces argentinas.

A.E