Anya Taylor-Joy no duda en sacar a relucir todos los valores y gustos argentinos que lleva en su sangre. La actriz vivió durante su infancia en el país, antes de comenzar su vida en el exterior y volverse de las estrellas de Hollywood más queridas de todos. Sin embargo, siempre recuerda su paso en Buenos Aires, y recomienda gastronomía y lugares por conocer. Esta vez le preguntaron por su película favorita, y sorprendió al elegir un clásico de las comedias románticas.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy, fanática del cine argentino: ¿Qué película recomendó?

Anya Taylor-Joy tuvo un encuentro con la prensa, durante la pasarela del Festival de Marrakech. Encantadora y carismática, se frenó a hablar con las cámaras y se volvió tendencia en redes sociales cuando fue consultada por una recomendación de película argentina. La realidad es que el país se volvió muy observado por las plataformas y fanáticos del cine, dadas las nuevas ideas que siguen presentando. Fue así que ella volvió a su historia y eligió un clásico.

"Hay una comedia que recuerdo haber visto con mis padres cuando era chica. Se llama Un novio para mi mujer, me encantaba mucho antes. Recuerdo amarla cuando era joven", exclamó casi sin dudarlo. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar este icónico film, protagonizado por Valeria Bertucelli y Adrián Suar, y estrenada en 2008, bajo la dirección de Juan Taratuto. Muchos quisieron volver a verla o conocerla por primera vez, por lo que comenzaron a buscar dónde podían disfrutarla.

¿Dónde ver "Un novio para mi mujer"?

"Un novio para mi mujer" es una de las comedias románticas clásicas de la argentina, de la que salieron diversas frases icónicas y actores de lujo. La trama sigue El Tenso, un hombre que quiere separarse de su esposa La Tana, pero no tiene el coraje para hacerlo. Para evitar el enfrentamiento, contrata a un seductor profesional, el "Cuervo Flores", para que la seduzca y logre que sea ella quien termine la relación. Pero la nueva actitud de ella comienza a complicar el corazón del protagonista.

Anya Taylor-Joy recomendó este clásico argentino, que aún se mantiene entre los favoritos de los fanáticos del cine nacional. Es por eso que muchos comenzaron a buscar dónde podían verlo, y la realidad es que se encuentra disponible en tres plataformas: HBO MAX, Disney+, y Prime Video. Las tres no dudan en incluir títulos argentinos en su grilla, que se vuelven de los más elegidos alrededor del mundo, por su originalidad y el talento de los actores.

A.E