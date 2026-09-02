Quien fue María de las Mercedes Guastavino: La misteriosa mujer de la vida de Barreda que testificó en el juicio tras los asesinatos

El reciente estreno de la película Barreda sacudió la memoria colectiva, con el cuádruple femicidio que movilizó a la Argentina en 1992. Esta ambiciosa producción de Amazon Prime Video, propone un cambio de paradigma radical: desplazar el foco del criminal para devolver la centralidad y la voz a las víctimas. El largometraje expone con crudeza la intimidad familiar previa a la tragedia y el posterior proceso judicial. Dentro de este oscuro entramado resalta con fuerza el personaje de "Pirucha", la enigmática mujer del caso real. Su aparición en el film no es un recurso de ficción, sino el fiel reflejo de una de las influencias más comentadas durante el juicio y que rodearon al femicida antes y después de cometer la masacre.

Barreda, la película de Prime Video

¿Quién fue María de las Mercedes Guastavino? La misteriosa mujer de la vida de Barreda que testificó en el juicio tras los asesinatos

Durante el caso Barreda, apareció una testigo en el juicio que dio de qué hablar en medio del gran debate. María de las Mercedes Guastavino, apodada popularmente como "Pirucha", se construyó entre las consultas espirituales, el curanderismo y una íntima amistad de la infancia con el femicida. Afincada en La Plata, ejercía como vidente y clarividente. Su rol cobró un tinte perturbador al descubrirse que alimentaba de forma constante los delirios persecutorios.

Según se dio a conocer a través de los medios de comunicación, la pitonisa le aseguraba con total convicción que las mujeres de su familia practicaban magia negra en su contra y que el objetivo final de su esposa, sus hijas y su suegra era asesinarlo. Esta persistente manipulación psicológica operó como un oscuro motor que potenció el odio interno del femicida. La figura de Guastavino irrumpió con fuerza mediática en el juicio oral de 1995, sorprendiendo a la audiencia con relatos sobre extraños maleficios y un presunto muñeco de vudú hallado con alfileres oxidados.

En apariciones públicas y entrevistas posteriores, la mujer mantuvo firme su postura mística: “El de Barreda fue un caso demoníaco en el que intervinieron las fuerzas del mal”. Asimismo, para justificar el comportamiento del odontólogo ante las cámaras de televisión, la vidente sentenció de forma categórica que "Barreda está endemoniado". Aunque la justicia descartó cualquier tipo de imputación penal por falta de evidencias biológicas o jurídicas de instigación, su testimonio resultó clave para debatir la cordura del asesino. En la reciente ficción cinematográfica de Amazon Prime Video , este enigmático papel volvió a despertar el debate, personificado bajo el talento de Paola Barrientos.

Barreda: la película de Prime Video que retrata el crimen

El 28 de agosto del 2026, Amazon Prime Video lanzó una de sus producciones originales más ambiciosas y esperadas por los fanáticos argentinos: la película Barreda, el retrato de uno de los crímenes que más generó debate en los años 90. Bajo la dirección de Daniela Goggi, la película propone un cambio de paradigma narrativo fundamental: desplazar el foco del asesino para devolver la centralidad a las cuatro mujeres asesinadas en la casona de La Plata.

Luis Machín asume la compleja responsabilidad de interpretar al odontólogo infanticida, mientras que el reparto principal se completa con la participación de figuras consagradas de la escena nacional como Mercedes Morán, Carla Peterson y la joven Maite Lanata, quienes encarnan a las víctimas de la masacre. Por su parte, Paola Barrientos se destaca al dar vida a "Pirucha", la enigmática vidente que rodeó al femicida. La producción logra reconstruir con crudeza la intimidad familiar previa a la tragedia de 1992 y el posterior impacto social del juicio oral.

Barreda: la película de Prime Video que retrata el crimen

La llegada de este largometraje a las pantallas digitales genera una inmensa expectativa social entre los fanáticos de Prime Video. De esta manera, la producción audiovisual reabre el debate definitivo que rodeo al caso, y vuelve a poner en foco a María de las Mercedes Guastavino, la misteriosa mujer de la vida de Barreda que testificó en el juicio tras los asesinatos.

A.E