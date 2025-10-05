Disney+ confirmó la fecha de estreno de Homo Argentum: cuándo se podrá ver en la plataforma

Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla. Estrenada el pasado 14 de agosto en todos los cines del país, el film logró posicionarse como una de las películas más vistas de los últimos años, posicionándose como una de las producciones audiovisuales más imponentes de la industria cultural local. Ahora, tras casi dos meses de su puesta en escena, Disney+ anunció la fecha de estreno en la pantalla chica.

Guillermo Francella en Homo Argentum

Por qué es tan aclamada Homo Argentum, la película de Guillermo Francella

Una de las características que destaca a esta megaproducción es la forma en el que se desarrollan los microrrelatos que son narrados en un tiempo estimado de 12 minutos cada uno. Allí, Guillermo Francella se pone en la piel de diferentes personas nacidas en este territorio y que constituyen el gen argentino. “La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. Somos un país de contradicciones, de luces y sombras, y esta película celebra eso”, sostuvo el dramaturgo sobre el largometraje.

Guillermo Francella en Homo Argentum

Asimismo, los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat explicaron qué es lo que se destaca de las demás películas: “Se trata de una producción de gran presupuesto y calidad técnica y artística. Queremos que la gente la pueda apreciar en toda su dimensión en las salas. Estas minipelículas están muy trabajadas, tienen muchos dobleces y ofrecen una reflexión sobre nosotros mismos”.

Guillermo Francella junto a los directores de Homo Argentum

Una vez más, Disney+ invita a sus suscriptores a indagar en su catálogo sobre producciones cien por ciento de carácter local. Homo Argentum, bajo la interpretación de Guillermo Francella, podrá ser vista por millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo, llevando a la industria audiovisual argentina a lo más alto. Independientemente de su formato de exhibición, ya sea en la tradicional pantalla grande o a través de las plataformas de streaming, se espera que continúe cautivando a la audiencia y sobrepase las altas expectativas generadas.

Homo Argentum, el éxito de Guillermo Francella tiene fecha de estreno en Disney+

La comedia argentina Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es una de las producciones locales que más resonó en la industria cinematográfica desde la pandemia. Tal es así que Disney+ adquirió los derechos y anunció su tan ansiada fecha de estreno. A diferencia de lo que ocurre con otras ficciones argentinas, esta historia estará disponible el próximo 19 de septiembre en la plataforma de streaming superando ampliamente los 60 días de período entre el debut en cine y la transmisión por la pantalla chica.

Esta decisión se tomó luego de que se extendiera el plazo de proyección en las multisalas. La demanda del público fue tal que se buscó alargar su retiro de las boleterías. Por este motivo, los espectadores que aguardaban su estreno online deberán esperar hasta fin de año ver el formato propuesto por sus mentores, donde Guillermo Francella caracteriza a 16 personajes diferentes, todos ellos argentinos. El film, que no ha estado exento de críticas hacia su narrativa, invita a la reflexión y a la autocrítica sobre la realidad nacional, desatando discusiones entre el comportamiento social y la repercusión cultural.

Tal es el impacto de esta película que trascendió las fronteras locales, llegando a los cines de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay. Asimismo, se espera que en las próximas semanas desembarque en Ecuador y Brasil, conquistando así gran parte de Latinoamérica. Cabe destacar que, a tan sólo días de su estreno, quedó preseleccionada para representar al país en la próxima edición de los Premios Óscar.

