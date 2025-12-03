Yanina Latorre reveló el verdadero motivo del enfrentamiento entre Wanda Nara y Valu Cervantes: "Ínfulas de estrella"

La salida de Valu Cervantes de MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar. Sobre todo, tras el enfrentamiento que mantuvo con Wanda Nara mientras era participante del reality de cocina más famoso de la televisión argentina. Frente a cámaras, tanto la conductora como la pareja de Enzo Fernández mantenían una tensa cordialidad, pero al momento de apretar el botón de off, el clima se volvía hostil y hasta habrían tenido un fuerte cruce que habría acelerado su salida del certamen.

sí lo contó Yanina Latorre en el programa de streaming El Observador 107.9, donde brindó todos los pormenores de la pelea menos pensada. Fiel a su estilo “sin filtros” y dispuesta a poner luz sobre las especulaciones sobre su vuelta a Inglaterra, la periodista desmintió el clima friendly que intentan establecer desde la productora de Telefe con los integrantes del staff.

Valu Cervantes y Wanda Nara | Instagram

La verdad de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Valu Cervantes

El distanciamiento entre Wanda Nara y Valu Cervantes se generó en plenas grabaciones de MasterChef Celebrity cuando la influencer tomó conocimiento de un supuesto mensaje que le habría enviado la mediática al padre de sus hijos. Pese a que se instaló que la mayor de las hermanas Nara estaba coqueteando con el campeón del mundo, otras versiones sostuvieron que sólo fue una consulta por la compra de un inmueble. Esto no le habría caído en gracia a la joven, por lo que comenzó una guerra fría con la afamada rubia.

Mientras en televisión ambas se mostraban amables y risueñas, detrás de cámaras, el clima era insostenible. De acuerdo con el testimonio de Yanina Latorre en su programa radial, la ex de Mauro Icardi la desprestigió en reiteradas oportunidades: “Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ´Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella´”.

Ante esto, reveló que la intención de Cervantes no era irse eliminada como Eugenia Tobal, sino que quería hacerlo por la puerta grande: “Ella arregló que venía poco tiempo, que se volvía. Y que ella no quería que la echen. Tobal, por ejemplo, arregló que se iba, pero la echaron. Un mal plato y te eliminan, pero ella no quería que la eliminen”.

Yanina Latorre en la radio | Twitter

La estrategia de Valu Cervantes que terminó en el enojo de Wanda Nara

En este marco, Yanina Latorre aseguró que a Wanda Nara no le habría gustado la idea de Valu Cervantes, quien buscaba dejar una buena impresión en sus fans y en aquellos que se encariñaron con su imagen: “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’. Valu la odia porque tiene en el teléfono los mensajes que la mandó Wanda”.

Finalmente, la presentadora de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV) añadió a una tercera en este round. “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente…y le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes, por eso lo de La Joaqui, de armas traer salta, la ataca a Wanda y Valu muda”.

De esta manera, la enemistad entre Wanda Nara y Valu Cervantes sigue estando más vigente que nunca en un ambiente cargado de tensión por guerras de egos y acusaciones cruzadas, Por su parte, la creadora de contenidos ya se encuentra en Reino Unido junto a sus hijos y su pareja donde ahora solo podrá oficiar de espectadora. No obstante, se estima que la semilla que plantó Cervantes en MasterChef Celebrity todavía siga dejando mucha tela para cortar.

NB