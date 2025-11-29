Un vecino gruñón: de qué trata la nueva película de Tom Hanks que lidera el ranking de Netflix en la Argentina

La película Un vecino gruñón llegó a Netflix y arrasó en la Argentina, posicionándose rápidamente como lo más visto del catálogo. Protagonizada por Tom Hanks, esta historia se volvió tendencia gracias a su mezcla de humor, emoción y un mensaje inspirador que conquistó a miles de espectadores.

De qué trata Un vecino gruñòn, la película de Tom Hanks que llegó a Netflix

El film, dirigido por Marc Forster y basado en la película sueca A Man Called Ove, presenta a Otto Anderson, un hombre viudo, obsesivo y malhumorado que vive atrapado en la rutina. Para Otto, interpretado por Tom Hanks, nada ni nadie parece estar a la altura de sus estrictos estándares, y su vida avanza sin alegría desde la muerte de su esposa.

Un vecino gruñón en Netflix

Todo cambia cuando una nueva familia se muda a la casa de al lado. Allí aparece Marisol, interpretada por la mexicana Mariana Treviño, una vecina embarazada, risueña, espontánea y completamente diferente a él. Su energía irrumpe en la vida del protagonista y, casi sin quererlo, abre una puerta a una amistad inesperada que desafía todas sus creencias.

A través de situaciones desopilantes, gestos simples y encuentros cargados de humanidad, Otto empieza a conectar nuevamente con el mundo. La película combina elementos de drama y comedia, manteniendo un tono cálido y esperanzador que explica por qué se volvió un éxito inmediato en Netflix.

Además de Tom Hanks, el elenco incluye a Truman Theodore Hanks, Rachel Keller, Mack Bayda, Rita Wilson, Lily Kozub y Cameron Britton, quienes completan una historia que invita a reflexionar sobre la soledad, la empatía y el impacto de los vínculos inesperados.