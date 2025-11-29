sábado 29 de noviembre del 2025
En vivo
CINE Hoy 15:53

Un vecino gruñón: de qué trata la nueva película de Tom Hanks que lidera el ranking de Netflix en la Argentina

Esta semana, el film se convirtió en una de las películas favoritas de los argentinos y arrasó en la plataforma de streaming.

Tom Hanks en Un vecino gruñón
Tom Hanks en Un vecino gruñón | Netflix

La película Un vecino gruñón llegó a Netflix y arrasó en la Argentina, posicionándose rápidamente como lo más visto del catálogo. Protagonizada por Tom Hanks, esta historia se volvió tendencia gracias a su mezcla de humor, emoción y un mensaje inspirador que conquistó a miles de espectadores.

De qué trata Un vecino gruñòn, la película de Tom Hanks que llegó a Netflix

El film, dirigido por Marc Forster y basado en la película sueca A Man Called Ove, presenta a Otto Anderson, un hombre viudo, obsesivo y malhumorado que vive atrapado en la rutina. Para Otto, interpretado por Tom Hanks, nada ni nadie parece estar a la altura de sus estrictos estándares, y su vida avanza sin alegría desde la muerte de su esposa.

Un vecino gruñón en Netflix
Un vecino gruñón en Netflix

Todo cambia cuando una nueva familia se muda a la casa de al lado. Allí aparece Marisol, interpretada por la mexicana Mariana Treviño, una vecina embarazada, risueña, espontánea y completamente diferente a él. Su energía irrumpe en la vida del protagonista y, casi sin quererlo, abre una puerta a una amistad inesperada que desafía todas sus creencias.

A través de situaciones desopilantes, gestos simples y encuentros cargados de humanidad, Otto empieza a conectar nuevamente con el mundo. La película combina elementos de drama y comedia, manteniendo un tono cálido y esperanzador que explica por qué se volvió un éxito inmediato en Netflix.

Además de Tom Hanks, el elenco incluye a Truman Theodore Hanks, Rachel Keller, Mack Bayda, Rita Wilson, Lily Kozub y Cameron Britton, quienes completan una historia que invita a reflexionar sobre la soledad, la empatía y el impacto de los vínculos inesperados.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en