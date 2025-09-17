De qué trata la película que logró 300 millones de visualizaciones en Netflix

Netflix suele sorprender a su público con un catálogo repleto de historias de diferentes géneros. Sin embargo, esta vez fue la plataforma la que se sorprendió al ver el gran éxito que alcanzó su nueva película. Con millones de visualizaciones y a poco tiempo de su llegada, la misma se posicionó en el Top 10 de lo más visto en varios países y superó el récord de otro exitoso film.

Cuál es la película de Netflix que todos vieron y bate récord

Las guerreras K-pop se convirtió en lo más visto de Netflix, superando así a Alerta Roja estrenada en 2021. Según la plataforma, el film protagonizado por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson recolectó 230,9 millones de visualizaciones en todo el mundo y era hasta ahora la más elegida por los suscriptores.

La nueva producción animada cosecha más de 300 millones de reproducciones, lo que la hace liderar el podio como la película más vista. Esto, además, refleja el enorme éxito que alcanzó desde su llegada, el pasado 20 de junio, y cómo el público logró conectar con su historia, sus personajes y canciones.

Las guerreras Kpop, la película que causa furor en Netflix.

Esta ficción se encuentra producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Durante sus casi dos horas, logra combinar la música K-pop con fantasía, acción sobrenatural y comedia visual. Su trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, un trío femenino de este estilo musical, quienes llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Asimismo, su música tiene el poder de generar un campo de fuerza que protege a la humanidad de espíritus malignos que se alimentan de almas. Sin embargo, las cosas se complican cuando aparecen los Saja Boys, una banda de chicos que en realidad está compuesta por demonios, liderados por el carismático pero peligroso Jinu.

Este título logró sostenerse dentro de los primeros lugares del Top 10 de las películas más vistas, tanto en Argentina como en otros países. Durante la semana del 8 al 14 de septiembre, se ubicó nuevamente en el primer lugar y sumó 22,6 millones de visualizaciones, alcanzando con esta cifra los 314,2 millones de visualizaciones. Este récord convierte a Las guerreras K-pop en ser la primera en alcanzar este número.

Este dato refleja que no sólo un público infantil puede disfrutar de esta historia sino que también adolescentes y adultos, en especial quienes siguen de cerca el fenómeno del K-Pop, pueden ser espectadores. Sin lugar a dudas, Las guerreras K-pop están causando una gran sensación y la plataforma es consciente del impacto que genera. Tanto es así que superar estas cifras récord no será nada fácil, y la próxima película que se estrene en Netflix tendrá un gran desafío.

En resumen, la película que logró 300 millones de visualizaciones en Netflix lleva el título de Las guerreras K-pop y se trata sobre un grupo de amigas que tienen una banda y protege a las personas de seres sobrenaturales caracterizados por su maldad.