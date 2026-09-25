El fenómeno BTS: cómo el megaconcierto logra revolucionar a los argentinos

Tres noches. Estadio Único de La Plata. Octubre de 2026. BTS pisa suelo argentino por primera vez y el efecto ya se siente a miles de kilómetros. Desde Bogotá hasta Santiago, las ARMY de toda Latinoamérica organizan viajes grupales, buscan alojamiento y arman itinerarios que van mucho más allá de las dos horas de show.

La gira ARIRANG, que arrancó en abril en Goyang con un escenario circular de 360 grados, llega al cono sur con 88 fechas en 34 ciudades y una proyección que Billboard estima por encima de los mil millones de dólares. Buenos Aires no es solo una parada más. Es el centro de gravedad de la etapa latinoamericana.

Y ahí está el punto. La experiencia no se agota en el estadio. Quienes buscan entradas para BTS en Argentina en sitios como Hellotickets encuentran una gran variedad de opciones no solo musicales, sino también de entretenimiento y actividades. Buenos Aires ofrece más de 150 museos, 287 teatros y una escena gastronómica que compite con cualquier capital europea. Los fans que llegan desde otros países aprovechan los días previos y posteriores para recorrer San Telmo, comer en Puerto Madero, conocer Colón o perderse por las librerías de Palermo. El turismo de recitales dejó de ser una anécdota. En 2022, con Coldplay, la ocupación hotelera porteña tocó el 92%. Este octubre promete números parecidos.

El regreso de BTS tiene números que asustan

Cuatro años sin subirse juntos a un escenario. Todo el grupo cumpliendo el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Y cuando vuelven, lo hacen con ARIRANG, un disco que vendió 641.000 unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos y se convirtió en el álbum más vendido de 2026 con más de 9,7 millones de copias. Séptimo número uno de BTS en el Billboard 200.

Pero el dato más fuerte es otro: las 14 canciones del álbum entraron simultáneamente en el Top 30 global de Spotify. Ningún otro artista lo había logrado. La gira acompaña ese impulso con un formato in-the-round que elimina los malos lugares en el estadio.

Buenos Aires se convirtió en capital del turismo de conciertos

La producción local está a cargo de DF Entertainment, la misma empresa detrás de Taylor Swift, Dua Lipa y Paul McCartney en Argentina. El gobierno porteño habla abiertamente de turismo de recitales como política pública. En 2025, el sector turístico de la ciudad generó un impacto de 970 millones de dólares y 85 mil empleos, según cifras de Hotelga 2026.

El primer semestre de este año ya tiene más de 40 espectáculos internacionales confirmados con una facturación proyectada superior a 80 millones de dólares. BTS llega en octubre a una ciudad que sabe recibir eventos masivos y tiene infraestructura para bancarlo.

Los fans viajan por el concierto pero se quedan por la ciudad

Un estudio lo puso en números concretos. Seis de cada diez fanáticos de música viajan al menos una vez al año para asistir a un show. El 80% prefiere gastar en experiencias antes que en bienes materiales. Y el 93% valora más lo presencial que lo digital. Eso explica por qué las ARMY que vuelan a Buenos Aires no compran solo la entrada y el pasaje. Reservan tres, cuatro, cinco noches. Visitan el Jardín Japonés, el MALBA, La Boca. Se meten en los bares de Recoleta. Compran mate y alfajores.

El concierto es el disparador, pero la ciudad termina siendo la experiencia completa. Buenos Aires tiene 7.000 locales gastronómicos y una agenda cultural que no para.

La apuesta de BTS por Latinoamérica no es casual

La gira incluye fechas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo además de Buenos Aires. Es la primera vez que BTS recorre la región con semejante despliegue. Hasta ahora sus shows fuera de Corea del Sur y Estados Unidos habían sido esporádicos. El último tour se cerró en Las Vegas en 2022 con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares. Pero el mercado latinoamericano creció. BTS lo sabe y lo demuestra con tres fechas en Buenos Aires, incluyendo una transmitida en cines de todo el mundo como Live Viewing el 24 de octubre.

Eligieron Argentina para esa transmisión global. Eso dice bastante.

Buenos Aires en Octubre

El mes se perfila como uno de los más intensos en la historia reciente del entretenimiento porteño. Las tres noches de BTS en La Plata van a mover hoteles, restaurantes, transporte y comercio en toda el área metropolitana. Pero el fenómeno trasciende lo económico. Hay una generación entera que creció escuchando Dynamite, Butter y MIC Drop, que siguió cada etapa del servicio militar de los siete integrantes y que ahora tiene la chance de verlos en vivo.

Para muchos será el primer concierto internacional al que asistan. Para Buenos Aires, otra confirmación de que los grandes shows mueven mucho más que música.