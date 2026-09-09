Amal y George Clooney juntos en el Festival de Cine

Venezia volvió a sumar a su acostumbrado romanticismo la adrenalina y el glamour de Hollywood en su tradicional Festival de Cine –el certamen más antiguo del mundo– que celebró su 83° edición. El Lido extendió una vez más su red carpet para que los stars dejaran grabada su huella para la otra gran batalla en la que se disputa quién lleva el mejor outfit.

Una lista de 21 películas aspiran al codiciado León de Oro con nombres como Danny Boyle, Werner Herzog, Martín McDonagh y Hirokazu Kore-eda en una clara apuesta a distintos países. Sin embargo, más allá del talento, el arduo trabajo y el esfuerzo de los grandes responsables, los ojos del mundo se posan sobre la alfombra más observada por la que las celebrities desfilan con importantes diseños.

Ricky Martin, Susan Sarandon y Gena Davis en el Festival de Venecia.

Durante los meses previos, actrices y actores se asesoran con sus estilistas para no fallar en sus elecciones, convirtiendo a la emblemática alfombra roja en el premio más buscado. Y una vez más, como lo hacen desde su debut como pareja en La Mostra en 2017, George Clooney (65) y su mujer Amal (48) opacaron a todos. En un taxi acuático surcando los tradicionales canales venecianos a gran velocidad, con sus cabellos al viento, la pareja arribó al lugar casi como el comienzo de un filme romántico.

Él recibió el León de Oro por su trayectoria y, sin dudas, quería que nadie olvidara la escena. Y la abogada se encargó de que así fuera con su vestido largo negro, by Haider Ackermann para Tom Ford, con un diseño de fruncidos horizontales y verticales que creaban un efecto tridimensional, de escote recto con ribete de vinilo negro y breteles que completó con stilettos y clutch negros, aros y pulsera de diamantes, junto a un impecable Clooney con esmoquin clásico.

El seductor actor de 65 volvió a convocar la atención de todos los asistentes a la 82 edición de La Mostra.

También estuvieron presentes Javier Bardem y Penélope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon –quien a sus 79 impactó con un vestido negro de Armani, gafas de Garret Leight y stilettos Christian Louboutin y mostró que continúa su lucha contra Hollywood pidiendo la paz en Palestina luciendo un pin de un puño rojo con una paloma, símbolo del colectivo Artists4Ceasefire que exige el alto el fuego y la ayuda humanitaria para Gaza–.

Kendal Jenner en el Festival de Venecia.

También estuvieron Geena Davis (70), by Elie Saab de lentejuelas, con collar de diamantes; Kendall Jenner, con vestido vintage metálico con motivos florales de Giorgio Armani 1995 y aros de diamantes; y hasta Ricky Martin con un traje by Tom Ford diseñado por Haider Ackermann, en blanco con lunares en el mismo tono y pantalón recto negro.