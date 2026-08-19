Así fue la boda sobria de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

En 2016 se conocieron y el flechazo fue inmediato. Cristiano Ronaldo (41) entró a la tienda Gucci de Madrid, donde Georgina Rodríguez (32) era la encargada de atender a los clientes. Desde entonces no se separaron.

Las fotos de la sobria boda de Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez

Padres de cinco hijos –Alana Martina y Bella Esmeralda, fruto de su unión, y Cristiano Jr. y los mellizos Eva María y Mateo de una subrogación de vientre a la que acudió el astro–, lejos de la ostentación tuvieron una boda “elegante, sobria e íntima”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Vestidos por Gucci posaron para el fotógrafo alemán Juergen Teller para la portada de la revista Vogue. La ceremonia se realizó en la intimidad de su mansión de Cascais, en Lisboa, frente a sus hijos y cuatro testigos. A la 1.30 del 11 de agosto, fueron declarados “marido y mujer”.

Así fue la portada de la revista Vogue con Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Y Georgina dijo: “Elegimos casarnos donde desayunamos, almorzamos y cenamos, donde vivimos nuestra vida real. Porque queríamos que dentro de 30 años los niños piensen ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa... Aquí nuestros padres pronunciaron sus votos matrimoniales’”, explicó al mostrar su anillo de brillantes, que combinó con el collar de la colección The Garden of Kalahari de Chopard con un diamante de 50 quilates.