La casa de Notting Hill se vende por US$10 millones: la historia detrás de la puerta azul más famosa del cine

Hay puertas que pasan inadvertidas y otras que terminan convertidas en símbolos. La de una casa de Westbourne Park Road, en el oeste de Londres, pertenece al segundo grupo. Pintada de azul, enmarcada por una fachada discreta y fotografiada por miles de turistas, fue una de las protagonistas de Un lugar llamado Notting Hill, la comedia romántica que reunió a Julia Roberts y Hugh Grant en 1999. Casi tres décadas después del estreno, la propiedad volvió a ser noticia porque está a la venta por 7,5 millones de libras esterlinas, cerca de 10 millones de dólares.

A casi 30 años del estreno de Un lugar llamado Notting Hill, se vende la icónica casa londinense.

La vivienda perteneció a Richard Curtis, guionista de la película y creador de otras historias como Love Actually y Cuatro bodas y un funeral. Allí se filmaron las escenas exteriores de la casa de William Thacker, el librero interpretado por Grant que se enamoraba de Anna Scott, una estrella de Hollywood. Los interiores, sin embargo, fueron recreados en un estudio cinematográfico.

La elección de la locación tuvo algo de casualidad. En una entrevista de 2024, Curtis recordó que el diseñador de producción Stuart Craig salió a buscar una casa para el personaje y regresó con una fotografía de la suya, sin saber que pertenecía al propio guionista. Aquella coincidencia terminó convirtiendo una dirección particular en un destino turístico.

La puerta azul, uno de los sitios más fotografiados de Londres.

Cómo es la casa de Un lugar llamado Notting Hill que se vende por US$10 millones

Detrás de la famosa entrada hay una propiedad de 255 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños y una arquitectura que conserva el carácter de un antiguo estudio de artista. La comercialización está a cargo de Sotheby's International Realty.

Así es la casa de la película Un lugar llamado Notting Hill

El ambiente principal integra living, comedor y cocina bajo un techo abovedado de gran altura, con vigas a la vista y tragaluces que permiten el ingreso de luz natural. Una galería elevada recorre parte del perímetro y ofrece una perspectiva diferente del espacio. La cocina, equipada con una isla central, se integra a este ambiente de proporciones poco habituales para una vivienda urbana.

En la planta superior, el dormitorio principal cuenta con chimenea, vestidor y baño privado con doble lavatorio, bañera independiente y ducha. Una escalera caracol conduce a la terraza, desde donde se pueden contemplar los techos del barrio. La propiedad también dispone de un patio de más de diez metros de largo, pensado para disfrutar al aire libre.

El dormitorio principal de la propiedad

Por su parte, la puerta original, según publicó Country Living, fue subastada después del éxito cinematográfico, pero la actual reproduce su característico color azul y continúa atrayendo turistas al lugar.

Notting Hill, el refugio de celebridades

Mucho antes de convertirse en uno de los barrios más fotografiados de Londres, Notting Hill tuvo una historia atravesada por la inmigración, la desigualdad y la efervescencia cultural. Durante la década de 1950, sus viviendas deterioradas alojaban a numerosas familias trabajadoras, entre ellas inmigrantes llegados del Caribe que enfrentaban discriminación y violencia racial.

Así es el jardín de la casa que tuvo como protagonistas a Julia Roberts y Hugh Grant

Los disturbios de 1958 marcaron profundamente al barrio. Como respuesta a aquellas tensiones surgieron iniciativas culturales que contribuyeron al nacimiento del Carnaval de Notting Hill, cuya primera edición callejera se celebró en 1966. Con el tiempo, el encuentro se transformó en una de las celebraciones más importantes de la cultura caribeña en Europa.

Durante las décadas siguientes, los alquileres accesibles atrajeron a artistas, músicos y diseñadores. Las tiendas de antigüedades de Portobello Road, los mercados callejeros y las fachadas victorianas de colores ayudaron a construir una identidad bohemia que, progresivamente, también despertó el interés del mercado inmobiliario de lujo.

Julia Roberts, la protagonista de Un lugar llamado Notting Hill

Entre las personalidades vinculadas residencialmente con la zona se encuentran la diseñadora Stella McCartney y Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz. La cantante Lily Allen también fue noticia por la compra de una propiedad en Notting Hill en 2025. Sus nombres reflejan el atractivo que el barrio mantiene entre figuras de la música, la moda y el espectáculo.

La película que convirtió una dirección en destino turístico

El estreno de Notting Hill terminó de proyectar internacionalmente la imagen del barrio. La librería de William Thacker, las calles de Portobello Road y la puerta azul pasaron a integrar los recorridos de quienes visitan Londres buscando escenarios de películas.

Julia Roberts y Hugh Grant en Un lugar llamado Notting Hill

Entre las escenas más recordadas permanece aquella en la que Anna Scott (Julia Roberts) le confiesa a William (Hugh Grant): “Soy solo una chica, parada frente a un chico, pidiéndole que la quiera”. Una declaración que quedó asociada para siempre con una historia de amor improbable, ambientada en un barrio que también estaba cambiando.

Hoy, Notting Hill combina boutiques, restaurantes, propiedades millonarias y una actividad turística que convive con su herencia multicultural. La casa de Westbourne Park Road resume parte de esa transformación: una vivienda que alguna vez fue un hogar privado, se convirtió en escenario de una película y ahora busca nuevo propietario. Aunque cambie de dueño, su puerta azul difícilmente deje de formar parte de la memoria del cine.