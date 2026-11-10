Es hijo de un reconocido actor, vende sus cuadros por miles de dólares y filmó un documental en Sri Lanka: la vida de Paris Brosnan

Paris Brosnan creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo, pero con el paso de los años fue construyendo un recorrido propio ligado a distintas expresiones artísticas. Entre proyectos creativos, estudios vinculados al cine y experiencias que lo llevaron a diferentes países, el hijo menor de Pierce Brosnan desarrolló intereses que hoy ocupan un lugar central en su vida. Su presente combina diversas actividades y una agenda marcada por iniciativas personales que lo mantienen activo en ámbitos muy distintos.

Entre proyectos personales y el amor por el arte: La vida de Paris Brosnan a sus 25 años

A sus 25 años, Paris Brosnan creció en un entorno donde el arte, el cine y el compromiso social formaron parte de su cotidianeidad. Hijo menor del actor Pierce Brosnan y de la periodista y ambientalista Keely Shaye Smith, construyó una trayectoria propia que combina distintas disciplinas creativas. Aunque desde pequeño estuvo vinculado al espectáculo por la carrera de su padre, con el paso de los años encontró espacios de expresión que lo terminaron llevando más allá de las alfombras rojas.

Paris Brosnan

Dentro de una familia numerosa y unida, el joven comparte un estrecho vínculo con su hermano mayor, Dylan Brosnan, modelo y músico. Ambos crecieron rodeados de proyectos artísticos y de una fuerte valoración por la creatividad. La familia suele dividir su tiempo entre diferentes residencias, aunque Hawái ocupa un lugar central en su historia personal, especialmente por el interés compartido por la naturaleza, la conservación ambiental y las actividades al aire libre.

El primer acercamiento de Paris Brosnan con las cámaras llegó de la mano del modelaje. Con una imagen que rápidamente captó la atención de la industria de la moda, trabajó para casas internacionales como Dolce & Gabbana y Ralph Lauren. Además de participar en campañas y editoriales, comenzó a aparecer en diferentes portadas y eventos vinculados al sector. Sin embargo, su carrera no quedó limitada al mundo fashion. También dedicó su tiempo a su formación académica y a proyectos ligados al cine.

Pierce y Paris Brosnan

El interés por la producción audiovisual lo llevó a estudiar en la Loyola Marymount University, donde se graduó en la Escuela de Cine y Televisión. Esa formación le permitió profundizar conocimientos técnicos y narrativos que luego trasladó a distintos proyectos. En 2024 dio un paso importante en la actuación al participar junto a Pierce y Dylan Brosnan en una película del género western ambientada en Montana durante la década de 1870. La experiencia representó una nueva oportunidad para compartir un proyecto profesional con su familia y acercarse de manera más directa a una actividad con la que convivió desde la infancia.

Del arte al activismo en Sri Lanka: El presente de Paris, el hijo de Pierce Brosnan

Aunque el cine y la moda forman parte de su recorrido, la pintura se convirtió en uno de los ejes más importantes de la vida de Paris Brosnan. Influenciado por la inclinación artística de su padre, desarrolló un lenguaje visual propio vinculado al expresionismo abstracto y al neoexpresionismo. Sus obras combinan materiales y técnicas diversas, lo que dio lugar a piezas de gran formato donde predominan el movimiento y las texturas. Lo que comenzó como un hobby, terminó transformándose en una carrera con proyección internacional.

Los cuadros de Paris Brosnan

Su crecimiento dentro del circuito del arte fue rápido. Presentó exposiciones en distintas ciudades y logró vender obras por cifras que superaron los cien mil dólares en conjunto. Entre sus muestras más destacadas aparecen proyectos desarrollados en California, Londres, Alemania y varios destinos de Asia. Una de las exposiciones que más repercusión tuvo fue “Rhythm and Reveries”, donde exploró la relación entre los estímulos musicales, la naturaleza y la abstracción.

Por otro lado, Paris Brosnan también desarrolló una marcada sensibilidad hacia cuestiones ambientales y sociales, una preocupación que guarda relación con el trabajo de su madre como activista ecológica. En 2021 dirigió y narró un cortometraje documental centrado en la problemática alimentaria que afectaba a estudiantes de escuelas en Sri Lanka. El proyecto combinó herramientas cinematográficas con una mirada orientada a la difusión de una realidad poco conocida para gran parte del público internacional.

Paris Brosnan

Con apenas veinticinco años, Paris Brosnan construyó una identidad profesional que reúne cine, moda, pintura, fotografía y activismo. Lejos de concentrarse en una sola actividad, eligió desarrollar múltiples intereses que dialogan entre sí y que forman parte de su formación personal. Heredero de una de las familias más reconocidas de la industria del entretenimiento, encontró su propio espacio a través del arte y de proyectos que reflejan su impronta.

VDV