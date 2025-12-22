Ni remera ni vestido: el truco infalible de Eugenia Tobal para crear una prenda para un look canchero

Eugenia Tobal es una de las actrices multifacéticas, que encuentran la manera de expresar su personalidad a través de diferentes ámbitos. Desde la decoración de su hogar hasta imponer nuevas tendencias, ella se la juega para buscar la comodidad y los colores en su día a día. En las últimas horas, sorprendió a todos con un truco infalible para el verano argentino y las altas temperaturas, para mantener un look chic y crear una nueva prenda comfy.

Las tres formas de usar el pañuelo, según Eugenia Tobal

El pañuelo: el truco infalible de Eugenia Tobal para un look chic y veraniego

El verano argentino trajo consigo nuevas tendencias fashionistas y creaciones de los famosos para soportar las altas temperaturas. Eugenia Tobal no fue la excepción de ellas, y buscó entre su creatividad y amor por la moda la manera de sobrellevar el calor sin perder la pasión que tiene por los colores y la moda. Es así como llegó a los pañuelos, y una nueva forma de lucirlo en la ropa para alejarlos del típico accesorio y transformarlos en una prenda clave del look chic.

En un video de Instagram, compartió tres formas de lucirlos, junto a un cómodo short de jean de estilo desgastado. Para la ocasión, optó por los que son de seda, que brindan firmeza y comodidad a la hora de ser atados en la espalda como si fuera un top. Sin embargo, se la jugó por una creación propia y los fusionó. Por un lado, uno lo atravesó por uno de sus hombros, mientras que el otro por su pecho, formado una especie de remera colorida y cómoda para el verano, y robándose los halagos de los expertos fashionistas.

Las celebridades que eligen el pañuelo como top

El pañuelo es una de las tendencias que trajo el verano a la moda. Las diferentes edades de amantes fashionistas lo eligen como accesorio para elevar un look, o como prenda clave para romper con lo clásico. Zaira Nara y Allegra Cubero fueron solo dos de las famosas que también se unieron a Eugenia Tobal, al momento de lucirlo en formato de top, remarcando la sensualidad, y volviendo a traer la moda dosmilera a los próximos meses de altas temperaturas.

El pañuelo, la tendencia entre las celebridades

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal siguió con sus andanzas de influencer, demostrando nuevas ideas de decoración, moda y actividades que se pueden realizar en el día a día. Fue así que optó por el pañuelo y marcó la tendencia, junto a otras celebridades, de transformar un accesorio en prenda. En tres diferentes maneras, aseguró la comodidad del mismo y la frescura que trae, sobre todo para esta nueva temporada que llega.

A.E