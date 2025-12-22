Ni remera ni vestido: el truco infalible de Eugenia Tobal para crear una prenda para un look canchero

Eugenia Tobal es una de las actrices multifacéticas, que encuentran la manera de expresar su personalidad a través de diferentes ámbitos. Desde la decoración de su hogar hasta imponer nuevas tendencias, ella se la juega para buscar la comodidad y los colores en su día a día. En las últimas horas, sorprendió a todos con un truco infalible para el verano argentino y las altas temperaturas, para mantener un look chic y crear una nueva prenda comfy.
El pañuelo: el truco infalible de Eugenia Tobal para un look chic y veraniego
El verano argentino trajo consigo nuevas tendencias fashionistas y creaciones de los famosos para soportar las altas temperaturas. Eugenia Tobal no fue la excepción de ellas, y buscó entre su creatividad y amor por la moda la manera de sobrellevar el calor sin perder la pasión que tiene por los colores y la moda. Es así como llegó a los pañuelos, y una nueva forma de lucirlo en la ropa para alejarlos del típico accesorio y transformarlos en una prenda clave del look chic.
En un video de Instagram, compartió tres formas de lucirlos, junto a un cómodo short de jean de estilo desgastado. Para la ocasión, optó por los que son de seda, que brindan firmeza y comodidad a la hora de ser atados en la espalda como si fuera un top. Sin embargo, se la jugó por una creación propia y los fusionó. Por un lado, uno lo atravesó por uno de sus hombros, mientras que el otro por su pecho, formado una especie de remera colorida y cómoda para el verano, y robándose los halagos de los expertos fashionistas.
Las celebridades que eligen el pañuelo como top
El pañuelo es una de las tendencias que trajo el verano a la moda. Las diferentes edades de amantes fashionistas lo eligen como accesorio para elevar un look, o como prenda clave para romper con lo clásico. Zaira Nara y Allegra Cubero fueron solo dos de las famosas que también se unieron a Eugenia Tobal, al momento de lucirlo en formato de top, remarcando la sensualidad, y volviendo a traer la moda dosmilera a los próximos meses de altas temperaturas.
Tras su salida de MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal siguió con sus andanzas de influencer, demostrando nuevas ideas de decoración, moda y actividades que se pueden realizar en el día a día. Fue así que optó por el pañuelo y marcó la tendencia, junto a otras celebridades, de transformar un accesorio en prenda. En tres diferentes maneras, aseguró la comodidad del mismo y la frescura que trae, sobre todo para esta nueva temporada que llega.
A.E