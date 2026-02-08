Así es la increíble casa de Eugenia Tobal y su hija Ema en Miami: balcón con vista al mar, muebles reciclados y un living soñado

En medio del revuelo mediático tras su ausencia de la conducción del programa Escuela de Cocina (Canal 9), Eugenia Tobal apareció en sus redes sociales y compartió imágenes del departamento que alquiló en Miami para disfrutar de unos días de descanso junto a su marido Francisco García Ibar y su hija Ema. Desde allí, mostró distintos rincones del living soñado que eligió como refugio. El espacio combina luz natural, decoración cálida y una vista privilegiada al mar que se convirtió en la gran protagonista de cada postal.

Eugenia Tobal maravillada con el confort que eligió para su descanso

En los videos que publicó en su cuenta personal de Instagram, Eugenia Tobal encendió la cámara de su celular y realizó un paneo detallado del living, un ambiente amplio, acogedor y luminoso. El espacio cuenta con pisos de madera clara que aportan calidez, un sillón de gran tamaño tapizado en tono gris claro ubicado en el centro de la sala y varios almohadones que suman textura. Frente al sofá se observa un mueble bajo de estilo clásico con cajones, sobre el cual se coloca un televisor de pantalla plana. También se distinguen plantas de interior de gran tamaño, que aportan frescura y acompañan la estética natural del lugar.

Francisco García Ibar, Eugenia Tobal y Ema | Instagram

En otra de las imágenes se aprecia el sector que conecta directamente con el balcón. Allí, unas puertas ventana de vidrio permiten el ingreso de abundante luz natural y enmarcan una impactante vista al mar. Las cortinas blancas, livianas y con detalles circulares en la parte superior, se encuentran recogidas hacia los costados, dejando ver el horizonte y parte de la baranda del balcón -con su propio mobiliario-. El contraste entre el interior sereno y el azul intenso del océano atlántico genera una atmósfera de descanso y relax absoluto.

En el living también incluye una mesa ratona de madera oscura ubicada frente al sillón, donde se distinguen objetos decorativos cuidadosamente dispuestos: un cuenco artesanal y pequeños adornos. Sobre uno de los laterales se observa otro sofá en tono rosado viejo con almohadones claros junto a una manta haciendo juego. Sobre la pared lateral, se visualizan un conjunto de cuadros que juntos forman una estructura armónica. A un costado, se visualiza una planta de hojas grandes colocadas sobre una maceta apoyada sobre el suelo. La decoración combina muebles reciclados y piezas de estilo natural que dialogan con el ambiente veraniego.

Casa de vacaciones de Eugenia Tobal | Instagram

El rincón perfecto lleno de encanto y detalles

En una de las esquinas, se puede ver un sillón individual de fibras naturales -estilo mimbre- con almohadones claros, junto a una cómoda de color marfil con cajones a la vista. La presencia de varias plantas distribuidas estratégicamente, alfombras en tonos neutros y detalles en madera refuerzan el estilo relajado del departamento que eligió Eugenia Tobal para sus días de descanso. Todo el conjunto transmite armonía y una búsqueda estética que integra el interior con el paisaje exterior.

Casa de vacaciones de Eugenia Tobal | Instagram

Además de mostrar el espacio, la conductora de Canal 9 aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a quienes especulaban con una posible desvinculación laboral. Mientras recorría con la cámara uno de los sectores que conforman este living soñado, afirmó con firmeza: “Ya volvemos. Y volvemos a Escuela de Cocina; volvemos a trabajar y volvemos a todo”. De esta manera, dejó en claro que su pausa responde únicamente a un período de vacaciones y no a un despido por parte de los productores ejecutivos de la emisora.

Hacia el final de la publicación, Eugenia Tobal volvió a agradecer el presente que atraviesa y reafirmó su entusiasmo por retomar sus compromisos profesionales tras el merecido descanso luego de un año intenso, lleno de participaciones televisivas. Entre la vista al mar, el diseño cuidado pensado al detalle, este departamento en Miami se convirtió en el escenario ideal para la presentadora para recargar energías antes de regresar a la rutina.

NB