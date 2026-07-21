Duelo de looks en Nueva York: Cale Ruggeri y Eva Bargiela brillaron con sus outfits casual chic

La ciudad de los rascacielos respiró moda en cada una de sus esquinas emblemáticas. Dos figuras muy queridas en las redes sociales acapararon todas las miradas con propuestas relajadas y cancheras. Cale Ruggeri y Eva Bargiela eligieron la comodidad como estandarte sin perder ni un ápice de glamour ni elegancia contemporánea; y las calles neoyorquinas funcionaron como la pasarela perfecta.

Eva Bargiela en Nueva York.

Cale Ruggeri: fusión Y2K y calzado urbano

Cale Ruggeri deslumbró en pleno corazón de Manhattan con un conjunto que rindió culto a los años dos mil con una vuelta de tuerca moderna. La influencer optó por un pantalón de jean tiro bajo con silueta ligeramente acampanada que estilizó su figura de manera impecable. El denim aportó el toque informal indispensable para recorrer la metrópoli durante una jornada entera. Como pieza superior, la joven eligió un top negro halter ajustado con escote pronunciado que aportó una dosis justa de sensualidad.

Cale Ruggeri con look dosmilero.

En cuanto a los complementos, la elección demostró un ojo clínico para las tendencias de aquel momento. Cale llevó colgada al hombro una cartera matelasé negra firmada por Saint Laurent, adornada con cadena dorada y su característico monograma metálico. Su peinado consistió en un rodete alto y prolijo que dejó su rostro totalmente despejado y resaltó sus facciones. Las gafas de sol oscuras de diseño futurista completaron un look urbano digno de cualquier producción fotográfica. Para rematar este estilismo con comodidad sin sacrificar altura, Cale optó por unas zapatillas blancas chunky, una elección estratégica que equilibró la silueta del pantalón y le brindó la estabilidad necesaria para conquistar la Gran Manzana a pie.

Cale Ruggeri eligió sneakers y cartera de lujo.

Eva Bargiela: sofisticación estival y postal frente al puente

Por su parte, Eva Bargiela desplegó toda su elegancia frente al imponente Puente de Manhattan con una apuesta estilística luminosa y fresca. La modelo se decantó por un short de denim en tonalidad beige claro, con terminaciones desmechadas que aportaron textura visual. Este short se encontró sujeto por un sofisticado cinturón oscuro con hebilla llamativa que marcó sutilmente su cintura. La parte superior la compuso un top strapless estructurado en el mismo tono, aportando una armonía monocromática deslumbrante al conjunto.

Eva Bargiela con su hijo Faustino apostó por short de denim con strapless.

Los accesorios elegidos por Eva elevaron la apuesta hacia un terreno de puro lujo accesible y funcionalidad diaria. Ella llevó una bandolera estructurada en tonos marrones con herrajes metálicos que contrastó de forma sutil con la paleta clara de su ropa. Su peinado se definió mediante una coleta baja pulida con raya al medio, acompañada por mechones sueltos que enmarcaron su rostro con delicadeza. Y finalmente eligió calzado deportivo blanco con medias altas.

Eva Bargiela junto a Gianluca Simeone. La modelo eligió zapatillas y medias.

El denim como hilo conductor de dos estilos inconfundibles

El tejido de jean actuó como el gran unificador estético entre ambas influencers en suelo estadounidense. Mientras Cale prefirió la versatilidad atemporal del jean azul tradicional, Eva optó por la modernidad estival del denim claro en formato short. Las dos demostraron que una buena prenda de jean solucionó cualquier dilema estilístico al caminar por las capitales mundiales de la moda.

Cale Ruggeri sorprendió con lentes futuristas.

Esta coincidencia textil confirmó que el material predilecto de los años noventa continuó más vigente que nunca en los guardarropas de entonces. El chic urbano de Cale Ruggeri y la frescura romántica de Eva Bargiela reafirmaron una máxima fashionista: el denim, en cualquiera de sus variantes, es el aliado incondicional para conquistar las calles con un estilo impecable y sin esfuerzo.