El look de Eva Bargiela en Nueva York: falda, transparencias y sneakers

Eva Bargiela disfrutó de una jornada inolvidable en Nueva York junto a Gianluca Simeone y el pequeño Faustino. En la vibrante antesala de la final del mundial entre Argentina y España, donde jugará Giuliano Simeone, la modelo recorrió los puntos más emblemáticos de la ciudad. Con el río de Manhattan y la Estatua de la Libertad como fondo ideal, capturó todas las miradas con un outfit que derrochó actitud cosmopolita.

Gianluca Simeone, Eva Bargiela y Faustino en NY.

Transparencias y la reinvención de la falda común por Eva Bargiela

Para transitar el asfalto neoyorquino, la influencer argentina se alejó por completo de las faldas básicas y aburridas. Eva lució una prenda que ejemplificó la reinvención de la falda común, integrando transparencias de encaje que aportaron una cuota de sofisticación gótica y dinamismo a su andar. Este juego de texturas transformó por completo una silueta tradicional en una declaración de principios súper vanguardista.

Eva Bargiela apostó por falda con transparencias y sneakers.

Las transparencias aplicadas a prendas inferiores ya dominaron las pasarelas de firmas icónicas como Versace, Dior y Saint Laurent en sus últimas colecciones de alta costura. En estos desfiles, los diseñadores buscaron desafiar los límites de la moda urbana, convirtiendo géneros delicados en piezas aptas para el día a día. Siguiendo esta premisa internacional, Eva combinó su falda con una camisa clásica negra, equilibrando la sensualidad innata del encaje con una prenda de estructura masculina y relajada.

Zapatillas y formalidad: la tendencia "wrong shoe theory"

El calzado fue el verdadero protagonista inesperado de su outfit, reafirmando la tendencia global de combinar zapatillas deportivas con prendas de gala o de noche. Esta alianza definitiva entre comodidad y formalidad responde al concepto de la "teoría del zapato incorrecto", un fenómeno que busca romper la rigidez de los conjuntos tradicionales. Figuras de la talla de Kristen Stewart en la alfombra roja de Cannes o Rihanna en sus salidas nocturnas normalizaron este contraste irreverente que hoy conquista las capitales de la moda.

Eva Bargiela completó el look con gafas de sol y cartera con cadenas.

Al optar por unas sneakers totalmente negras de suela chunky, Eva no solo garantizó confort absoluto para caminar por Manhattan, sino que le dio un giro urbano a la falda de encaje. Esta misma fórmula de calzado deportivo con sastrería o vestidos lenceros es la favorita de supermodelos como Bella Hadid y Kendall Jenner en sus mejores fotos de street style. La propuesta demostró que el verdadero lujo actual reside en la funcionalidad, permitiendo transitar de un paseo en ferry a un evento de etiqueta sin necesidad de cambiar de calzado.

Eva Bargiela: El accesorio definitivo y un cierre a puro brillo

Para coronar este estilismo, la modelo sumó una exclusiva cartera bandolera acolchada en color negro con una imponente cadena dorada y herraje de aves metálicas en el frente. El bolso funcionó como el sello distintivo del look, cortando la sobriedad del negro con destellos dorados que combinaron a la perfección con sus aretes y collares. Este accesorio elevó instantáneamente el estatus del conjunto, demostrando que los detalles metalizados son clave cuando se busca brillar en un outfit monocromático.

Eva Bargiela por las calles de NY:

Bajo el sol radiante de la Gran Manzana, Eva Bargiela dio una auténtica clase de estilo al fusionar la pasión deportiva familiar con las tendencias más exigentes del diseño contemporáneo. Su propuesta dejó en claro que la elegancia no exige pasarla mal, sino saber mezclar audacia con comodidad. En una ciudad que nunca duerme y que respira moda en cada esquina, ella logró mimetizarse con el pulso neoyorquino, firmando uno de sus mejores aciertos estilísticos hasta la fecha.