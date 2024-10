De Pampita a la China Suárez, los mensajes de los famosos en el Día de la Madre

Pampita y la China Suárez son algunas de las famosas argentinas que recibieron hermosos saludos de sus familias por el día de la madre, fecha que muchos tomas como una oportunidad para detenerse y disfrutar de cualquier forma de quienes les dieron la vida.

Pampita, Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña y Ana García Moritán

De Pampita a la China Suárez, los mensajes del Día de la Madre

Pampita fue una de las famosas que recibieron un gran saludo, de parte de sus hijos y de su familia, la modelo subió a sus historias una foto en la que está con sus cuatro hijos, Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña y Ana García Moritán. Mientras ella y su hija están vestidas de rojo, el resto de sus hijos estaban de traje “Feliz día de la madre”, se podía leer en está.

Trillizas de Oro junto su mamá

Las Trillizas de Oro utilizaron su cuenta de Instagram para subir una foto con su madre. “¡Feliz día Chichi! Y a todas las madres argentinas, de la forma que lo sean y sientan”, expresaron. Por su parte, Soledad Pastorutti compartió las historias que subieron sus hijas donde se las puede ver a las tres juntas posando.

Soledad Pastorutti e hijas

Darío Barassi le dedicó un tierno posteo a su esposa y madre de sus dos hijas, Lucía Gómez Centurión. “La definición de ser madre queda ínfima al lado de lo que sos y haces todos los días. Son tu prioridad nuestras hijas, primero ellas después el mundo. Y es tan lindo que seas así”, escribió el actor en sus redes.

Lucía Gómez Centurión e hijas

Mariano Martínez por su parte, subió una foto con su mamá con un tierno posteo: “Gracias mamá por todo. Te celebro en tu día. Feliz día de la madre. Te amo incondicionalmente”.

Mariano Martínez y su mamá

Luciano Pereyra no se quedó atrás y posteó también. “No hay otra manera de empezar solo decirte que te amo! Feliz día #DoñaAngela Gracias Dios por este inmenso regalo”, escribió junto a una foto en la que se lo ve a él junto a su mamá.

Luciano Perreya y su mamá

Juana Repetto reposteó una historia donde se la puede ver a ella junto a Reina Reech y a sus dos hijos, Toribio y Belisario; en este se podía leer “Feliz día a las dos mejores mamás”, este posteo lo realizó su hermano Bauti Lena con una foto en la pileta de la casa de su mamá.

Juana Repetto, Reina Reech, Bauti Lena, Toribio y Belisario

Alejandro Fantino, por su parte, decidió dedicarle a Coni Mosquiera, madre de su hijo un tierno posteo donde le dedicó unas palabras que emocionaron a todos. “Descubro cada día en vos que la valentía consiste en decir poco y hacer mucho. Siempre sostuve que la esencia o el concepto "madre" está ligado al amor, a la dedicación, al cuidar y proteger más que a cualquier otra cosa”, escribió el conductor.

Coni Mosqueira y su hijo

Marcela Tinayre le dedicó un tierno posteo con varias imágenes a Mirtha Legrand. “Mamacita! La vida te llenó de éxitos títulos honores estoy tan orgullosa de vos, pero lo más lindo es que seas mi mama, Rosa María, te amo mucho!”, escribió en su instagram.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre

José María Listorti posteó una foto en la que se lo puede ver a él junto a sus hijos y su esposa Mónica Listorti con unas tiernas palabras: “Un momento más del que podemos ser testigos, y acompañarte en tus momentos importantes en este caso tu primera comunión , y vendrán muchos momentos más , algunos grandes y otros pequeños pero queremos ser parte de tus logros”.

José María, Mónica Listorti y sus hijos

Mariano Iúdica subió una foto con su esposa Romina Propato, en este escribió: “FELIZ DIA DE LA MADRE ROMI!! Me encontraste en la vida con dos hijas y tomaste el rol sin miedo y con seguridad... después sin HABERLO ANOTADO EN TU LISTA DE DEUDAS CON LA VIDA.... Tuvimos un HIJO.....hermoso y bueno... y después como si fuese poco .. Te dije que ADOPTEMOS ..a un nene de 10 años”.

Mariano Iúdica y Romina Propato

Mariana Fabbiani emocionó a todos sus seguidores con una imagen donde se la puede ver a ella y a su mamá. “Nada me importa más que ser la mamá que mis hijos necesitan. Nada es más hermoso que ese abrazo que recibí esta mañana con un 'Feliz día, mami'”, expresó. “Y todo quizás porque tengo a la mamá más maravillosa. Feliz día mami, sos mi gran maestra en la vida”, concluyó la conductora.

Mariana Fabianni con su mamá

Matías Alé subió varias fotos donde se lo puede ver junto a su mamá: “Hoy es tu dia mamita adorada y amada! Que hubiera sido todo sin vos no? Te amo incondicionalmente para siempre! Sos todo madre mia! Esa conexión absoluta, ese amor, esa entrega, ese respeto, cuidado! Me conoces como nadie! Te amo!”.

Soledad Fandiño y Milo

Soledad Fandiño subió una serie de fotos con su hijo honrándolo por convertirla en madre y escribió: “Ser tu mamá es el viaje más hermoso, donde aprendo más de lo que enseño y me río mucho más de lo que esperaba. Me hacés reír todos los días. Sos mi vitamina Milo, mi energía, mi saltarín, y el regalo más hermoso que la vida me dio”.

La China Suárez posteó un video con sus hijos que se acostaron con ella para recibir el día de la madre: “Que dicha despertar así todos los días de mi vida. Mi mayor sueño se hizo realidad. Feliz día a todas”. Entre los comentarios que recibió se puede ver el de Nicolás Cabré que expresó: “Gracias por ser la madre que sos. Feliz día!!”.

