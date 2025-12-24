A 3 meses de ser mamá, Oriana Sabatini mostró cómo creció su pancita

La cuenta regresiva para la llegada de su primera hija ya comenzó y Oriana Sabatini no oculta la felicidad que atraviesa. A tres meses de convertirse en mamá, la actriz y cantante volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una tierna imagen en sus redes sociales, donde mostró cuánto creció su pancita en este momento tan especial de su vida.

Oriana Sabatini

En la víspera de Navidad, Oriana Sabatini publicó la postal en sus historias de Instagram. Desde su casa, con un look relajado y con unos emojis navideños, la artista se mostró radiante, serena y conectada finalmente con la dulce espera, una etapa que hoy vive con plenitud.

Una imagen íntima que conmovió a sus seguidores

La imagen refleja no solo el crecimiento de su pancita, sino también el estado emocional de Oriana Sabatini, que atraviesa el sexto mes de gestación con entusiasmo y tranquilidad. Lejos de grandes producciones, eligió una postal sencilla y cotidiana, que reforzó el costado más auténtico de este momento.

Oriana Sabatini mostró su pancita de 6 meses

El anuncio del embarazo, realizado tiempo atrás también a través de las redes sociales, había sido una de las noticias más esperadas del mundo del espectáculo. La llegada del primer hijo de la pareja que conforma junto a Paulo Dybala generó una ola de emoción y mensajes de apoyo, consolidando el cariño del público hacia ambos.

Dulce espera en Italia y un presente lleno de ilusión

La primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nacerá en marzo de 2026 en Roma, ciudad donde la pareja se encuentra instalada por los compromisos profesionales del futbolista. En este contexto, Catherine Fulop confirmó recientemente que viajará a Italia durante el verano argentino para acompañar a su hija en el tramo final del embarazo y estar presente en el nacimiento de su primera nieta.

Cathy Fulop

Si bien Oriana Sabatini y Paulo Dybala aún no revelaron el nombre que llevará la bebé, trascendió que el elegido tendrá un significado especial para ambos. A pesar de atravesar en paralelo una disputa familiar con su tía, Gaby Sabatini, la actriz se muestra enfocada en este nuevo capítulo de su vida, priorizando la calma y la felicidad que trae la maternidad.