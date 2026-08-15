Los mejores looks de Cami Mayan en Mallorca: polka dots, estilo resort y guiños a los 90

Cami Mayan viajó a Mallorca para disfrutar de unos días de descanso frente al Mediterráneo y aprovechó la escapada para acompañar el lanzamiento de la nueva temporada de una reconocida marca de bikinis. Desde las playas y calas de la isla, la influencer compartió un carrusel de Instagram en el que intercaló fotos de sus looks con videos de distintos momentos junto al mar.

Fiel a su estilo, armó propuestas que combinaron comodidad y tendencias, con una fuerte presencia de prendas de inspiración noventosa, tonos neutros, estampados y accesorios que transformaron cada estilismo.

Cami Mayan

Los mejores looks de Cami Mayan en su escapada a Mallorca: polka dots, estilo resort y guiños a los 90

Uno de sus looks más llamativos tuvo como protagonista el clásico estampado de lunares. Cami Mayan eligió un conjunto de dos piezas en celeste pastel con lunares negros, pero le dio un giro al tradicional bikini al sumar un top de lycra de mangas largas, inspirado en las prendas de surf.

La parte inferior fue una bombacha de tiro bajo con tiras laterales y herrajes en naranja, un detalle que contrastó con el celeste del conjunto. Completó la propuesta con anteojos de sol negros de inspiración noventosa y el pelo suelto con efecto húmedo, un recurso ideal para acompañar la estética de playa.

Para la playa, Cami Mayan eligió un conjunto de dos piezas en celeste pastel con lunares negros

Para una salida nocturna, la conductora de Luzu TV apostó por una combinación que mezcla sensualidad y prendas de inspiración masculina. El protagonista fue un mono corto en color chocolate, con escote pronunciado en V y delicados detalles de puntilla.

Por encima llevó una camisa oversized de rayas verticales en tonos neutros y amarillo pálido, que usó de manera descontracturada. Sumó joyas doradas minimalistas, maquillaje en tonos cálidos y labios terracota para completar la propuesta.

Cami Mayan deslumbró con un mono en el color que es tendencia

Activewear en tonos neutros y el accesorio estrella del verano europeo

La influencer también mostró su versión más deportiva con un conjunto de activewear en una paleta de colores neutros. Eligió un top color manteca con un diseño de doble bretel que le dio una silueta diferente a la prenda deportiva clásica.

Lo combinó con un short técnico en tono topo, de corte suelto y pequeñas aberturas laterales. Para completar el look eligió una cadena dorada de eslabón plano y aros pequeños. El pelo, en tanto, estuvo recogido en un rodete tirante, mientras que el maquillaje mantuvo un acabado natural y luminoso.

El look sporty-chic de Cami Mayan

Entre sus looks de playa también hubo espacio para uno de los accesorios que vuelve a ganar protagonismo este verano: el pañuelo en la cabeza. Cami llevó un diseño de seda o raso con estampado abstracto en tonos tierra, crema y marrón, atado en la nuca al estilo bandana.

Lo combinó con un bikini de inspiración retro. En una de las propuestas eligió un top con estampado geométrico en chocolate y crema, mientras que en otra apostó por una pieza lisa en marrón oscuro con un detalle de hebilla central.

Desde Mallorca, Cami mayan se sumó a la tendencia del pañuelo en la cabeza

El toque final estuvo nuevamente en los accesorios dorados, con una gargantilla de eslabón plano que se convirtió en uno de los complementos recurrentes de sus looks. Así, entre bikinis, prendas deportivas y propuestas para la noche, Cami Mayan convirtió su escapada a Mallorca en una verdadera muestra de estilo de verano.