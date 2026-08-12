El aquí y ahora de Sofía Sola, la hija modelo de Maru Botana instalada en España, ya se vislumbra prometedor. Y no sólo porque la ubicación geográfica que eligió hace unos meses, la encuentra en pleno sueño de vivir en Barcelona.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, triunfa como modelo en España

De porte chic y elegante, la joven influencer, que creció vinculada al mundo de la gastronomía y fue convocada por una agencia de modelos para sumarse a su staff, ya dio sus primeros pasos en la industria fashion.

“Una niña en Mallorca, vestida muy linda”, compartió la joven al pie de foto de un shooting que funcionó como vidriera oficial de su nuevo presente profesional. Uno que deseó de chiquita y promete ser sólo el comienzo.

Sofía Solá

Protagonista de una producción de indumentaria femenina con base en Buenos Aires, Sofi demostró que además del porte, le imprime absoluta personalidad.

Con una naturalidad que además de traspasar la lente de la cámara, fueron una suerte de catálogo trendy de los nuevos hits de esta temporada. Desde looks bohemios y urbanos hasta prendas más chic, la hija de la famosa pastelera apostó fuerte al encaje, los tonos tierra y las transparencias combinadas con prendas oversize en sus conjuntos de inspiración veraniega.

“Estoy cumpliendo un sueño. Desde muy chiquita soñaba con vivir en una ciudad europea y cuando conocí Barcelona, supe que era esa”, declaró la joven veinteañera que tras la reciente sesión de fotos en Mallorca, se posiciona como nueva referente de la moda.

Sofía Solá

“Mi dios, única en el mundo. Vas libre y pisando fuerte. Siempre sabía que ibas a encontrar tu camino, desde chiquita”, cuenta su orgullosa mamá, muy cerca de la vida de su hija ya que pese a ser un numeroso clan, se las ingenian para coordinar agendas y coincidir en diferentes ciudades del mundo. La más reciente, un euro trip express por las callecitas de París con varios integrantes de la familia.

“Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto inclusive. No es mucho pero es una prueba que significa muchísimo. Es un paso enorme hacia un sueño que vengo construyendo”, cerró una de las herederas de Maru que entre la gastronomía (también está involucrada con los locales de su mamá) y la moda, inspira a más de uno.