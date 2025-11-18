La infanta Sofía comienza a cambiar poco a poco su imagen, despegándose así de su apariencia de adolescente, para verse como una joven adulta que sigue los pasos de su madre, la reina Letizia Ortiz. En esta ocasión, se mostró llevando una pulsera que llamó la atención de todos.

El detalle secreto detrás de la pulsera favorita de la infanta Sofía

La infanta Sofía se mostró en algunas ocasiones con joyería de su madre, pero en su aparición pública en octubre pasado decidió usar su pulsera predilecta. Se trata de una en color dorado que se robó todas las miradas por su color y diseño. Tal como informó la revista Vanitatis, se trata de un accesorio que la princesa Leonor compró durante su travesía a bordo del Elcano, más precisamente en Brasil.

La primera parada internacional del buque escuela fue Salvador de Bahía y ahí, en una tienda multimarca, la heredera al trono adquirió este brazalete que, al parecer, le regaló a su hermana. La primera vez que la infanta Sofía se mostró con esta pulsera fue durante el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. La misma le aportó ese toque chic a su mono negro del diseñador Hugo Boss.

La infanta Sofía

Al día siguiente, para la ceremonia en el Teatro Campoamor, la princesa volvió a lucir la pieza junto a un vestido en color burdeos de la firma Miphai dejando en claro que este accesorio es de sus preferidos. Según trascendió, la pulsera pertenece a Dani Farah Artgioielli Milano, una empresa brasileña de inspiración italiana que se encuentra disponible en distintas tiendas multimarca en dicho país.

Bajo el nombre de Mitchella, este modelo maximalista se encuentra realizado en acero y bañado en oro. Su valor actual es de 56 euros y debido a la popularidad que alcanzó, tras la aparición de la infanta Sofía con el mismo, quedó agotado.

Este complemento además de volverse viral reflejó la cálida relación que existe entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Si bien es algo evidente en cada una de sus apariciones juntas, en las que las vemos cómplices y sonrientes, este objeto fashionista se convirtió en un obsequio muy especial para la segunda hija de Letizia Ortiz y Felipe VI, los reyes de España, quien no duda en mostrarlo frente a otras personas.

La infanta Sofía con su pulsera favorita y junto a su hermana, la princesa Leonor.

De esta manera, el detalle secreto detrás de la pulsera favorita de la infanta Sofía es que fue un regalo de su hermana Leonor, quien lo compró durante su escala en Salvador de Bahía para sorprenderla a su llegada a España. Desde ese entonces, la joven decide llevarlo con orgullo y como símbolo de unión entre ellas.

La infanta Sofía volvió a Madrid con planes secretos lejos de sus padres: qué hizo

La infanta Sofía se mudó a Portugal para comenzar sus estudios en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en el Forward College, una institución privada e internacional asociada a la Universidad de Londres. En su primer año, residirá en Lisboa, y en el siguiente pasará a disfrutar de su estadía en París. De esta manera, la joven dejó en claro que quiere mantener una vida alejada de la realeza.

Sin embargo, del 26 de octubre al 3 de noviembre, se realiza la Reading week, donde los estudiantes tienen días libres para ponerse al día con sus estudios o tomarse un descanso. La infanta Sofía optó por la segunda opción, y relajarse antes de comenzar los días de exámenes. Es por eso que regresó a Madrid, donde disfrutó del cumpleaños de su hermana la Princesa Leonor, el 31 de octubre, y del de su abuela la reina Sofía, el 2 de noviembre. Pero, muchos medios de comunicación expertos en realeza encontrar a la infanta alejada de su círculo familiar y realizando planes secretos junto a sus amigos más cercanos.

La infanta Sofía

La revista Semana compartió imágenes de la joven, paseando por la capital de España, en compañía de sus amigos. Ella lucía un pantalón gris, un jersey azul y una bufanda beige con lunares rojos, marcando el comienzo del otoño y su amor por la moda casual y relajada. Según expuso la revista, la infanta Sofía intercambió confidencias con sus amigos, paseó por las calles y disfrutó de un almuerzo en un restaurante de comida japonesa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la joven "se fundió en un largo y cariñoso abrazo con uno de sus amigos mientras hablaba por teléfono", demostrando su confianza con ellos.

Finalmente, ella regresó a la universidad para comenzar con la semana de exámenes más exigente de todas. La infanta Sofía se mostró más cerca de los civiles y lejos de la Familia Real y sus responsabilidades del Palacio. A pesar de participar en algunas de las visitas que realiza la Casa Real de España, en su actualidad, la joven busca marcar su propio camino, comenzando por hacer sus estudios universitarios en Portugal.