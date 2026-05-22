Las exigencias a las que respondía la Infanta Sofía durante su formación en Gales: las diferencias con su presente

La infanta Sofía es una de las jóvenes royals más observadas, dado su personalidad tranquila y alejada de las polémicas y responsabilidades reales. A pesar de que se encuentra dispuesta a seguir acompañando a su familia en todos los eventos importantes, deja en claro que quiere una vida lejana a su realidad en España, eligiendo lugares de diversos países para mantener sus estudios académicos.

En el 2025, la menor de las princesas se graduó del bachillerato, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su vida. Si bien en diversos medios de comunicación especialistas se destacó el crecimiento personal que Sofía tuvo y la buena relación con sus pares y sus profesores, el instituto es uno de los más exigentes y elegidos por hijos de la realeza. Entre horarios determinados y una agenda apretada, el bachillerato de Gales muestra sus diferencias con la vida universitaria que la infanta llevará a partir de septiembre del 2026.

Infanta Sofía

Así eran las exigencias de la infanta Sofía en el bachillerato de Gales

Desde el 2023, la infanta Sofía decidió hacer un cambio en su realidad en España, y apostar por estudiar lejos de su país natal. Es así como, al igual que otros integrantes de la realeza, apostó por el internado británico UWC Atlantic College en Gales. Ubicado en los terrenos de un castillo del siglo XII en el Valle de Glamorgan, fue centro de estudio de diferentes miembros de las familias reales, como Guillermo de Holanda y su hija Alexia, el príncipe Hussein de Jordania o Elisabeth de Bélgica, entre otros.

Si bien la relación entre la infanta Sofía y la escuela fue descripta en distintos medios como buena y de gran crecimiento para ella, los exalumnos también destacan el formato exigente que mantiene la institución, convirtiéndose en uno de los más exclusivos y difíciles para estudiar. Según contó un estudiante al medio de comunicación The Times, cada mañana había que levantarse entre las 6:30 y las 7:00 horas para arreglar la habitación, vestirse y desayunar antes del comienzo de las clases.

Se comenzaba la jornada educativa puntualmente a las 8, desencadenando varias sesiones académicas con descansos breves y una pausa a media mañana, alrededor de las 10:25hs, para comer una colación. Tras el fin de las clases, sobre las 13.00hs, se disponía de tiempo del almuerzo en grupos. Por las tardes, los alumnos se dedican al estudio, la práctica de deporte, voluntariado o actividades creativas en función de la elección de cada uno. Finalmente, las cenas seguían el horario británico, entre las 17.30 y las 19.00hs, para que a las 21.30hs, los jóvenes estén en sus habitaciones para descansar.

UWC Atlantic College en Gales

Así será la vida universitaria de la infanta Sofía en diferentes países

Tras su graduación, en mayo del 2025, la infanta Sofía se despidió de su vida en el bachillerato para comenzar el camino universitario. Siguiendo con sus aventuras en el exterior, apostó por el Foward College, como la institución que la acompañará en los próximos años. El mismo la lleva a mantener una independencia más grande que el instituto anterior, además de constantes mudanzas en sus distintos años.

La princesa menor española decidió seguir el Grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, comenzando su primer año en Lisboa. El instituto también le permite tener zonas residenciales para vivir cerca del edificio central, lo que mantiene su intimidad, pero libertad de horarios. En el próximo mes de septiembre, comenzará el segundo año en París, haciendo que se enfrente a una nueva realidad, ubicada en el Distrito 14, alejado del centro de la ciudad. En el tercer año, viajará a Berlín, finalizando su carrera y despidiéndose de esta vida universitaria por capitales europeas.

Infanta Sofía y sus padres

El rol en la Casa Real de la infanta Sofía en el futuro

Si bien la infanta Sofía encuentra su futuro en los estudios internacionales y ajenos a su vida en España, sus padres, los reyes Felipe y Letizia, siguen considerando a la menor de las princesas como parte de la Casa Real al momento de mantener los compromisos institucionales. Es debido a esto que, según algunos medios expertos, sus padres le pidieron que sus estudios universitarios sean más cercanos a su país natal, con el objetivo de compaginar ambas agendas de la princesa.

De esta manera, acompañará a sus padres y a su hermana Leonor en el camino hasta que la heredera tome su lugar en el trono. La infanta Sofía seguirá formando parte del núcleo central de la Familia Real, a pesar de querer mantener una distancia de la mirada mediática y de un rol fijo dentro de la realeza.

La familia real

Es por eso que, al momento de elegir el bachillerato, la infanta Sofía había optado por una exigente educación en Gales. Rodeada de castillos, otros miembros de la realeza y con una agenda apretada de estudio, la menor de las princesas superó las expectativas de todos, al demostrar un paso lleno de buenas relaciones y crecimiento personal. En diferencia con este período de su vida, la universidad la llevará a descubrir una independencia con diferentes mudanzas, cambios de aire y escenarios, y le permitirá crecer en una personalidad de fácil adaptación por sobre sus anteriores estudios.

A.E