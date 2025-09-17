La sorprendente cláusula del testamento de la Reina Isabel II que afectó a Meghan Markle y a su hija

La reina Isabel II falleció en septiembre de 2022 en el castillo escocés de Balmoral y, con su partida, surgieron múltiples incógnitas acerca de la distribución de su fortuna, que especialistas estiman en alrededor de 500 millones de euros. Como es tradición en la Casa Real, los detalles oficiales del testamento se mantendrán en reserva, lo que alimenta aún más la especulación en torno a la herencia de la monarca más longeva del Reino Unido.

Isabel II

Uno de los bienes más comentados tras su muerte es la colección de joyas personales de Isabel II, compuesta por más de 300 piezas de valor incalculable entre tiaras, collares y broches históricos. Según reportaron medios internacionales, la soberana dejó instrucciones precisas sobre el destino de estas piezas y, en los últimos días de su vida, habría introducido cambios significativos en su testamento.

La cláusula del testamento de la reina Isabel II que afectó a Meghan Markle

En esas modificaciones, Meghan Markle y su hija Lilibet habrían quedado excluidas del reparto de las joyas más valiosas. La decisión llamó la atención incluso dentro del entorno cercano de la familia real, ya que Lilibet es nieta directa de la reina. En contrapartida, las principales beneficiarias de este legado serían Kate Middleton, princesa de Gales, y la princesa Charlotte, quienes recibirían parte de las piezas más emblemáticas de la colección.

La relación entre Isabel II y Markle sido compleja en los últimos años. El distanciamiento comenzó en 2020, cuando Meghan y el príncipe Harry renunciaron a sus funciones institucionales y se mudaron a Estados Unidos. Posteriormente, las declaraciones de la duquesa de Sussex en entrevistas internacionales, donde mencionó presuntos episodios de racismo dentro de la familia real, profundizaron las tensiones.

La reina Isabel II, Meghan Markle y el príncipe Harry

Más allá de estas diferencias, el testamento es absolutamente confidencial, tal como ocurrió en 2021 tras la muerte del príncipe Felipe, lo más probable es que los detalles del documento se mantengan resguardados. La Casa Real británica evita confirmar o desmentir las versiones que circulan en la prensa, lo que deja a la opinión pública sujeta a filtraciones e hipótesis.

En este contexto, la supuesta exclusión de Meghan y Lilibet del reparto de joyas abre un nuevo capítulo en la historia reciente de la familia Windsor, atravesada por conflictos internos y expuesta a la mirada mundial, incluso después de la muerte de la reina Isabel II.

F.A