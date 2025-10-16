Casa Real de Noruega: las hijas de Marta Luisa debutan en la pasarela

Marta Luisa de Noruega vivió un día muy especial al celebrar el quinto aniversario de su marca de ropa, Hest, fundada junto a sus amigas Anne-Kari Bøhaugen y Monica Sundt Utne. Para conmemorar la fecha, la princesa organizó un desfile en la iglesia Kulturkirken Jacob de Oslo, donde sus hijas mayores, Leah Isadora y Maud Angelica, se convirtieron en las grandes protagonistas de la jornada.

Las hijas de Marta Luisa de Noruega debutaron como modelos

La sorpresa fue mayor al ver a Maud Angelica sobre la pasarela. A diferencia de su hermana, que ya tiene experiencia como modelo e influencer, esta fue su primera aparición en un desfile. Aun así, se movió con soltura y recibió una cálida ovación al final del evento. Leah Isadora, de 20 años, deslumbró con varios diseños de Hest, mostrando la seguridad y naturalidad que la caracterizan.

Las hijas de Marta Luisa de Noruega

Para Maud, el momento fue especialmente emotivo. Artista plástica y activista en temas de salud mental, la joven ha dedicado los últimos años a difundir mensajes sobre la prevención del suicidio, una causa que abrazó tras la muerte de su padre, Ari Behn, en 2019. Su participación en este desfile marcó también un homenaje familiar y artístico.

Marta Luisa, vestida de negro como sus socias, no ocultó la emoción al ver a sus hijas desfilar con las prendas que ella misma ayudó a diseñar. La princesa se mostró exultante, disfrutando de cada detalle de la velada, que culminó con una fiesta posterior en la que también participó su marido, el chamán Durek Verret, acompañado de su sobrino Lucas Byrne. Fiel a su estilo, Verret lució unos pantalones de la firma Hest combinados con una túnica color beige.

Marta Luisa de Noruega en el desfile de su marca

El aniversario de la marca llega en un momento de grandes cambios personales para la princesa. A punto de cumplir su primer aniversario de boda con Durek Verret, la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega continúa afianzando su nuevo camino, más alejado de las funciones institucionales y centrado en sus propios proyectos.

Además, acaba de cerrar una etapa significativa al vender la casa familiar que compartió con su difunto esposo en Lommedalen. Tras varios meses en el mercado y una rebaja de precio, la propiedad finalmente encontró nuevos dueños. Esto, para Marta Luisa de Noruega, se convierte en un cierre simbólico que coincide con un nuevo comienzo, tanto en lo personal como en lo profesional.

