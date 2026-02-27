Máxima Zorreguieta es de las royals más queridas por los expertos fashionistas, gracias a sus arriesgadas apuestas en la moda. Desde accesorios llamativos hasta estampados inspirados en la naturaleza o tonalidades fuertes, la reina de Países Bajos se roba los aplausos con sus elecciones, manteniendo los protocolos de la realeza. En las últimas horas, sorprendió al volver a elegir un look royal blue, que lo elevó con un tocado de plumas perfecto para el invierno y un conjunto de zafiros.

El look royal blue de Máxima Zorreguieta con plumas y zafiros

Máxima Zorreguieta apostó por el accesorio de plumas y zafiros en un elegante look royal blue

Máxima Zorreguieta tiene un estilo particular al optar por demostrar su inspiración en la naturaleza. Desde pendientes con forma de animales hasta colores que remiten a los paisajes que visita, la reina de Países Bajos marca la tendencia de la originalidad y eleva prendas clásicas de los protocolos reales. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió a todos con una repetición de look, que apostaba por las plumas y los zafiros como protagonistas de miradas.

La reina asistió a la reunión anual de Iftar de MKB Den Haag, donde compartió noche con acudieron Rajwa y Rania de Jordania. Para la ocasión, lució un vestido de dos partes midi de satín royal blue, que elevó con dos accesorios imponentes. Por un lado, un broche de plumas llamaba la atención desde el lado derecho de su pecho, marcando este tocado como una de las tendencias en las prendas de invierno. Por el otro, sus pendientes de zafiros enamoraron a los fanáticos de la moda, por su delicadeza pero llamativo brillo y lujo.

Máxima Zorreguieta, la reina de los atuendos reciclados

La realeza de todo el mundo se unió a la tendencia del upcycling, reutilizando algunos de sus looks más icónicos. Máxima Zorreguieta no duda en repetir sus vestidos más llamativos, para diferentes eventos. El elegante look royal blue de plumas también fue usado por la reina en diciembre del 2025, durante la Gala Musical de Navidad en el Teatro Chassé de Breda. Los pendientes de zafiros fueron lucidos durante ambos eventos, llamando más la atención en el primero, ya que mantuvo su cabello atado en un delicado rodete durante toda la gala musical.

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar el vestido royal blue de plumas y zafiros de Máxima Zorreguieta, que logra mantener el protocolo real y unirse al estilo llamativo de la monarca de Países Bajos. De esta manera, demostró que el upcycling es la nueva tendencia de la realeza y que algunos accesorios elevan las prendas, sobre todo en la próxima temporada de invierno europeo.

A.E