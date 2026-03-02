La princesa Leonor es de las más observadas por los medios de comunicación, debido a su rol como futura reina de España. Es por eso que, al terminar el bachillerato, comenzó con una intensa formación que le permite ocupar su lugar en el trono. Sin embargo, y tras su paso por las tres Fuerzas Armadas, ahora tendrá un camino diferente, y realizará nuevos estudios. Tras haber superado su mayor miedo, la heredera terminará con la Academia del Aire.

Los nuevos estudios que realizará la princesa Leonor para convertirse en reina

La princesa Leonor está por finalizar sus estudios de 3 años por las Fuerzas Armadas, donde aprendió lo primordial para volverse futura Capitana General. Es por eso que, desde la Casa Real española, anunciaron que habrá un cambio en los estudios, con el objetivo de reforzar sus conocimiento como futura reina. En julio, se implementará nuevo material a la formación militar de la princesa, lejos de las actividades prácticas que estuvo realizando.

Entre los nuevos estudios, se incluyen clases especializadas en diplomacia y relaciones internaciones. Además, estará perfeccionando sus competencias lingüísticas, como el inglés, el francés y un interés personal por idiomas como el árabe. Esta nueva organización fue diseñada por la propia Casa Real, con el propósito de que la heredera cuente con autonomía idiomática y una excelente técnica internacional, reduciendo de esta manera la intervención de traductores.

De la Academia General Militar hasta la Academia del Aire: el paso por las Fuerzas Armadas de la princesa Leonor

Durante los últimos tres años, la princesa Leonor pasó por la Academia General Militar, la Escuela Naval y la Academia General del Aire. Entre sus últimos logros, se encuentra que logró pilotear en solitario un Pilatus PC 21, una de las avionetas de última tecnología de las fuerzas armadas. Estos intensivos estudios la mantuvieron fuera del Palacio de Zaragoza, pero cada vez más cercana a su futuro como reina de España, y ahora comenzará una nueva etapa con la incorporación de clases especializadas.

Sin embargo, según confirmaron desde medios de comunicación expertos, el 15 de julio será la fecha que Casa Real fijó para que la princesa Leonor finalice su exigente formación académica y regrese al Palacio de Zarzuela. Mientras tanto, ella continuará enfocándose en sus últimas clases de la Academia del Aire, mientras se prepara para sus nuevos estudios, enfocados en reforzar sus conocimiento para cumplir con su rol de heredera al trono.

